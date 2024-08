Inter, questo è un grande colpo: “Fa lanci alla Pirlo”

Renan obiettivo dichiarato dell’Inter, anche l’esperto di mercato sudamericano conferma le sue qualità: “Mi è sempre piaciuto, è bravo coi piedi e sa impostare dal basso”

Nella lunga caccia all’uomo che possa fungere da potenziale sostituto a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij nel prossimo futuro in qualità di centrale impostatore, l’Inter si è imbattuta diverse volte in profili davvero interessanti. Buona parte di questi condivide la caratteristica dell’essere under-30, nel rispetto delle indicazioni di mercato lanciate da Oaktree ai massimi rappresentanti operativi del club come Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Le attenzioni nerazzurre sono ricadute nello specifico su quanti potessero fare gavetta prima di prendere le misure del campionato italiano, decisamente più impegnativo di tanti altri campionati sparsi in giro per il mondo. Compresi quelli sudamericani, ove l’occhio degli osservatori dell’Inter è caduto con frequenza negli anni. Ultimamente molti indizi hanno portato al nome del difensore centrale brasiliano Robert Renan, cresciuto a dismisura da quando veste la maglia dell’Internacional.

Quest’ultimo milita adesso tra le file dello Zenit nel massimo campionato russo ma è destinato comunque a grandi cose altrove, con l’Europa destinazione papabile per gli step successivi della sua giovanissima carriera. Ad aver trattato del ventenne brasiliano è stato anche Sabatino Durante, uno dei massimi esperti di calcio sudamericano ed agenti operativi sul campo, in un recente intervento telefonico nel corso della puntata ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale YouTube di ‘calciomercato.it’.

Renan all’Inter, più di un sogno: “Ha grandi qualità e sa impostare”

Per Durante non è affatto casuale l’accostamento all’Inter, viste le necessità di Simone Inzaghi nel completare il reparto arretrato con un calciatore giovane in stile Yann Bisseck lo scorso anno. Renan appare ideale. “Mi piaceva moltissimo quando giocava al Corinthians, ha un piede niente male. Se è proprio quel Renan lì allora ha grandi qualità“, ha raccontato l’agente in collegamento.

“Quando era ragazzino faceva il centravanti e non è soltanto un ottimo difensore. Delle volte mi sembrava di rivedere i lanci di Pirlo, ma fatti da un difensore che sa impostare“, ha poi aggiunto lanciando un paragone di non poco conto. Chiaro è che per Durante il giovane Renan ha ancora molta strada da fare e non è pronto per disputare il campionato italiano, ma nulla vieterebbe all’Inter di investire su di lui una volta rientrato dal prestito in Russia per poterlo poi smistare altrove per fare esperienza.