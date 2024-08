“Accordo raggiunto”: nuovo colpo Inter, l’annuncio di Fabrizio Romano

L’annuncio di Fabrizio Romano scuote il calciomercato dell’Inter: i nerazzurri chiudono un colpo a sorpresa, è stato raggiunto l’accordo

Il calciomercato dell’Inter va avanti a fuoco lento e con diverse trattative che dovranno concludersi da qui alla fine della sessione per garantire a Simone Inzaghi una rosa in grado di lottare per tutti gli obiettivi. Il tecnico nerazzurro non ha avuto proprio un pre campionato tranquillo, dato che deve fare i conti con diversi infortuni muscolari che stanno incidendo sul percorso verso l’inizio della nuova Serie A, ormai sempre più vicina.

Dopo Mehdi Taremi, è stata la volta anche di Zielinski, Arnautovic e de Vrij, per cui la coperta rischia già di essere piuttosto corta in vista del match contro il Genoa che aprirà le danze. Intanto, la società resta alla ricerca di un nuovo braccetto di sinistra e di un attaccante per completare il reparto, ma solo se diranno addio il bomber austriaco e Joaquin Correa.

Nel grigiore di una sessione estiva in cui troppo spesso l’Inter è rimasta a guardare le altre rafforzarsi, i nerazzurri però stanno mettendo a segno un colpo di prospettiva molto interessante e potrebbe far parlare di sé anche nel prossimo futuro: l’accordo tra le parti è ormai stato raggiunto.

L’Inter chiude l’affare Thiago Romano: l’annuncio di Fabrizio Romano

Mentre tutto sembrava calmo, le parole pubblicate dal noto giornalista Fabrizio Romano hanno acceso la curiosità nel pubblico nerazzurro. Infatti, ha riferito la chiusura per l’arrivo di un giovane talento classe 2006 che ha subito catturato l’attenzione dei sostenitori della Beneamata.

Stiamo parlando di Thiago Romano, ala mancina di 18 anni che ha fatto bene con la maglia del Panathinaikos e che ora si avvicina a grandi passi a Milano. Può giocare sia sulla fascia sinistra, suo ruolo principale, sia a destra ed è dotato anche di una buona struttura fisica, visto che è alto 180 centimetri.

L’Inter ci ha visto lungo e ha accelerato per portarlo subito a Milano: “Lunedì dovrebbe arrivare il via libera per procedere con gli accertamenti medici e la firma del contratto. Contratto fino a giugno 2029, poi passerà alla prima squadra dell’Inter”, ha scritto Fabrizio Romano sul suo profilo X (ex Twitter). Inzaghi vorrà dunque valutarlo fin da subito con il gruppo a sua disposizione, poi probabilmente inizierà il suo percorso con la Primavera, sperando di impressionare anche in quel caso.