Inter-Milan, arriva una decisione irrevocabile: stravolta la volata scudetto

In attesa che i club completino la loro campagna di rafforzamento, impazzano i pronostici sulle favorite al titolo di campione d’Italia

Come fu il Napoli nella magica annata 2022/23 – quella in cui la banda Spalletti dominò le avversarie vincendo il campionato con largo anticipo – così l’Inter, nella stagione successiva, ha mostrato una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti delle rivali.

Il vantaggio rispetto al club partenopeo, che stravolse tutto allontanando Spalletti e cedendo un paio di pezzi pregiati, è che i nerazzurri hanno mantenuto intatta la rosa, proseguendo con convinzione il rapporto con Simone Inzaghi, che ha già aperto un ciclo col club di Viale della Liberazione.

Forte dei rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, e grazie all’arrivo di prestigiosi profili come Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez, l’Inter si candida ancora come candidata favorita a cucirsi lo scudetto sul petto per la seconda volta consecutiva. Se si pensa che poi sicuramente Marotta ha in canna almeno un altro paio di colpi, i meneghini partono davanti a tutti nella griglia delle pretendenti al titolo.

E il Milan? Finito il quinquennio Pioli, i rossoneri sono ripartiti da Paulo Fonseca, l’ex allenatore della Roma, protagonista finora di un ottimo pre-campionato. La società di Via Aldo Rossi, mossa dalla necessità di colmare il gap con l’Inter, si sta muovendo bene sul mercato, ma questo per ora sembra non bastare. Almeno a sentire gli esperti del settore.

Inter ancora lontana, il Milan arranca: le quote scudetto

Come ogni anno, i bookmakers sono già scatenati nel fornire le loro previsioni antepost, ovvero tutta quella griglia di scommesse che permettono agli utenti di puntare su un dato evento – in questo caso la conquista dello scudetto – prima che parta la competizione che assegna lo stesso.

In questa sede ci concentreremo sulle quote fornite dall’agenzia Betaland, che non ha dubbi nell’indicare chi sia la squadra favorita per la vittoria finale in Serie A. L’Inter guarda ancora tutti dall’alto, forte di una quota pari a 1,80 volte la posta se indicata come leader della graduatoria a fine anno.

In seconda posizione ecco la nuova Juve di Thiago Motta, la cui vittoria si gioca a 4.75. Il Napoli di Antonio Conte gode di grande fiducia da parte dei bookies, attestandosi al terzo posto con una quota pari a 5.50.

Il Milan post Pioli non sembra per ora convincere più di tanto: l’eventuale primato dei rossoneri dopo l’ultima di campionato si gioca infatti a 8. Più staccate Atalanta e Roma (quota 25), mentre residue sono le speranze per Lazio e Fiorentina, quotate rispettivamente a 75 e 150.