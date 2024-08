L’ex Inter ha scelto: torna in Serie A per giocare la Champions

Approdato Oltremanica nell’estate di due anni fa, l’ex colonna dell’Inter Primavera vorrebbe tornare in Italia: obiettivo Champions League

Chissà se il suo amico, compagno d’avventura di tante battaglie con l’Inter Primavera, gli ha detto qualcosa. Chissà se gli ha raccontato di come, con meno pressioni rispetto ad altre piazze, si possa crescere mostrando a tutti le proprie qualità. Giovanni Fabbian, l’ex gioiello dell’Under 19 nerazzurra, deve ringraziare il destino che, inizialmente beffardo, gli ha regalato una straordinaria avventura in quel di Bologna.

Già destinato all’Udinese nell’affare Samardzic poi saltato, il nativo di Camposampiero è stato dirottato nella città delle due torri, ceduto per 5 milioni di euro con un diritto di recompra a favore del club di Viale della Liberazione fissato a 12 milioni. Col futuro ancora da definire – lo stesso Marotta sta seriamente pensando di reintegrare il prodotto del vivaio – Fabbian potrebbe presto essere raggiunto dall’amico di sempre.

Uno che, dopo un anno e mezzo dall’inizio dell’esperienza al Chelsea, parlava così del suoi ex collega di reparto, anch’egli Campione d’Italia Primavera nel 2021/22 agli ordini di mister Cristian Chivu.

“Le nostre strade, almeno quelle da coinquilini, si sono divise, ma restiamo legatissimi, come con altri compagni della Primavera dell’Inter. Abbiamo ancora una chat dove ogni tanto ci scriviamo“, le parole di Cesare Casadei rilasciate dal ritiro della Nazionale Under 21 nello scorso marzo.

Casadei sulle orme dell’amico: il Bologna ci prova

Aggregato finalmente – dopo l’esperienza nella divisione Under 21 del club londinese, a cui poi sono seguite le avventure al Reading e al Leicester – nella prima squadra dei Blues, il gioiello della Cantera nerazzurra ha accumulato solamente 71′ in Premier League dallo scorso gennaio fino a fine stagione.

Acquistato dal sodalizio londinese per l’importante cifra di 15 milioni nell’estate del 2022, il ravennate ha logicamente dovuto pazientare un bel po’ prima di coronare il suo sogno di esordire in Premier con la prestigiosa maglia del club britannico.

La nostalgia di casa però, dicono i ben informati, si sarebbe già fatta sentire in più di un’occasione. E, a proposito di occasioni, la possibilità di tornare nella propria terra – sebbene a qualche decina di chilometri di distanza – abbinando a questo l’opportunità di giocare la Champions League, affascina non poco il prolifico centrocampista.

Casadei al Bologna è una delle piste calde di questa fase del calciomercato, col club felsineo che non ha alcuna intenzione di depauperare ancora il suo patrimonio tecnico dopo le già dolorose, ma remunerative, cessioni di due pezzi da novanta come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori.

Certamente il fidato Fabbian sta spingendo per convincere l’amico a raggiungerlo in quel di Bologna: la magica coppia di centrocampo che trascinò l’Inter alla conquista del suo decimo scudetto Primavera potrebbe ricostituirsi in Emilia.