Thiago Romano dopo Topalovic e Alex Perez: le ultime | INTERLIVE

L’Inter sta perfezionando un altro acquisto importante per la Primavera di Zanchetta. Le ultime raccolte da Interlive.it

Il mercato dell’Inter in entrata è ‘bloccato’ dalle mancate cessioni degli esuberi, soprattutto di quelli in attacco, oltre che dal diktat di Oaktree contrario all’ingaggio di calciatori non giovani e, di conseguenza, non rivendibili. Quello riguardante la Primavera, invece, è più vivo che mai. Dopo lo sloveno Topalovic e il difensore spagnolo Alex Perez, il club di viale della Liberazione sta chiudendo per Thiago Romano.

Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, la dirigenza interista e il Panathinaikos sono molto vicini alla definizione dell’operazione che ha come protagonista il diciottenne esterno argentino reduce da una buona stagione con la Primavera della formazione greca e nel giro dell’Under 20 Albiceleste. Una quadra dovrebbe essere trovata a stretto giro di posta.