Addio Oaktree e primo colpo: firma lo svincolato

È una stagione iniziata con diverse nuove proprietà. Tra queste c’è sicuramente l’Inter. Il prossimo 17 agosto c’è la prima uscita ufficiale della nuova era Oaktree. Un arrivo che non ha cambiato molto gli obiettivi della squadra nerazzurra. La squadra di Inzaghi in questa stagione partirà per vincere lo Scudetto. Una ambizione confermata dalla volontà della proprietà americana di confermare l’intero staff dirigenziale e tecnico dopo il proprio arrivo.

Ma c’è anche chi ha deciso di abbandonare Oaktree per iniziare una esperienza completamente differente e provare a ritornare nel calcio che conta. Anche in questo caso gli obiettivi sono molto chiari e il primo colpo messo a segno lo conferma. Lo svincolato è diventato ufficiale ed ora nei prossimi giorni si proverà a regalare altri acquisti al proprio tecnico per creare una rosa assolutamente ambiziosa. L’obiettivo è quello di portare i tifosi a sognare in grande.

Calciomercato: addio Oaktree, arriva il primo colpo

L’impegno di Oaktree nel mondo del calcio non è assolutamente una novità. Gli americani già in passato avevano preso in mano club con l’obiettivo di trovare nel minor tempo possibile un acquirente. E per una squadra così è stato. Nei giorni scorsi c’è stato il passaggio al nuovo proprietario e le ambizioni iniziano ad essere sicuramente molto importanti.

Il Caen, infatti, è diventato di proprietà di Mbappé e la squadra francese sta iniziando a muoversi sul calciomercato per riuscire a costruire una rosa sicuramente di livello. Il primo colpo è lo svincolato M’Vila, che nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia dell’Inter. Un rinforzo sicuramente importante e di esperienza per portare il club transalpino a poter sognare in grande e magari nel giro di qualche anno riuscire a raggiungere traguardi importanti.

L’arrivo di Mbappé alla guida del Caen è avvenuto al termine di una trattativa con Oaktree. Il calciatore francese è riuscito a trovare l’intesa e prendere le redini della squadra per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro proprio dal fondo americano. Ora per il club transalpino inizia una nuova era e l’obiettivo, come precisato in precedenza, è quello di poter tornare il prima possibile nel calcio che conta e magari riuscire a raggiungere traguardi importanti per consentire ai tifosi di sognare in grande.