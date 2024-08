Doppio sacrificio e colpo Chiesa: Inzaghi ha dato l’ok

Beppe Marotta sta disegnando l’affare dell’estate: per la firma di Federico Chiesa pronti due addii in casa nerazzurra

Il sogno di una notte o forse più di mezz’estate, in casa Inter, si chiama Federico Chiesa. Beppe Marotta non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per il figlio d’arte il cui futuro lontano da Torino è ormai scritto nero su bianco. Le recenti dichiarazioni di Thiago Motta che ha tenuto fuori il classe ’97 dall’amichevole pareggiata contro il Brest parlano chiaro.

Chiesa dovrà cercarsi una nuova sistemazione, la Juventus per lui è il passato. E così il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 sembrerebbe poter ingolosire diverse grandi società. In Inghilterra ma anche in Serie A, dove Roma e Napoli da tempo hanno effettuato dei sondaggi che non hanno tuttavia portato a nulla di realmente concreto.

Ora tocca ai campioni d’Italia, tocca a Marotta che Chiesa nell’Inter di Simone Inzaghi ce lo vedrebbe a meraviglia. Un attaccante duttile, bravo nel saltare l’uomo e concreto sotto rete: al fianco di Lautaro Martinez e Thuram sarebbe devastante.

E così il presidente della ‘Beneamata’ avrebbe già in mente una doppia partenza per far posto al 26enne genovese, per il quale si è parlato – in maniera abbastanza blanda – pure di Milan. Servirà inevitabilmente fare spazio per coltivare il sogno Chiesa. E così la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando a non uno ma due addii che nelle prossime settimane potrebbero finire per infiammare il mercato dell’Inter anche in entrate, in previsione dell’assalto definitivo a Chiesa.

Marotta show: il piano per arrivare a Chiesa

Meno di un anno alla scadenza coi bianconeri ed una valutazione che nel corso delle settimane è crollata: adesso si parla di 20 milioni, non più di 25, per il figlio d’arte. Marotta è pronto a cedere Marko Arnautovic che, quarta scelta nello scacchiere di Simone Inzaghi, non è più una priorità.

Lo stipendio dell’austriaco tocca quota 3,5 milioni che l’Inter vorrebbe risparmiare per l’ultimo anno di contratto a disposizione dell’ex Bologna. E se dovesse arrivare una proposta concreta per il cartellino, Marotta difficilmente direbbe di no: il gruzzoletto per Chiesa, in tal senso, parrebbe destinato a crescere. Anche grazie alla cessione di Joaquin Correa, le cui condizioni contrattuali con la ‘Beneamata’ sono pressoché identiche a quelle di Arnautovic.

L’argentino è reduce da un’annata abbastanza deludente in prestito con la maglia del Marsiglia: il ritorno a Milano è solo temporaneo, sarà tra i primi post Ferragosto a salutare i campioni d’Italia. L’incastro perfetto, dunque, a cui Marotta ambisce per rendere Chiesa un nuovo attaccante dell’Inter. Nel suo ultimo anno alla Juventus 10 reti e 3 assist in 37 presenze: i tifosi nerazzurri lo aspettano a braccia aperte.