L’Inter ci prova, colpo a zero dall’Atletico Madrid

Marotta punta al grande colpo, l’ennesimo a parametro zero: può lasciare l’Atletico Madrid per trasferirsi a Milano

Una squadra che ha ancora fame di successi. Archiviato Scudetto e seconda stella, l’Inter di Simone Inzaghi punta a replicare quanto fatto negli ultimi tempi, migliorandosi in ambito europeo. Per fare ciò, però, sarà come sempre fondamentale agire in maniera oculata e precisa in sede di mercato.

Beppe Marotta è uno dei dirigenti più esperti ed abili in sede di calciomercato. In particolare negli affari low cost, in quelli che elevano il tasso tecnico di una squadra senza incidere così tanto sulle finanze societarie. Ed infatti, da anni, l’Inter beneficia delle intuizioni del suo presidente che è riuscito a regalare profili di spessore che in maglia nerazzurra hanno raggiunto l’apice della loro carriera. Hakan Calhanoglu su tutti, strappato al Milan a scadenza contrattuale. Più recentemente, invece, il dirigente nerazzurro ha regalato a Simone Inzaghi Marcus Thuram, reduce da una prima stagione straordinaria con la maglia dell’Inter.

Anche le firme di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski promettono scintille, per due dei calciatori più apprezzati ed ambiti del panorama internazionale che hanno ceduto alle lusinghe di Marotta sposando il progetto del club campione d’Italia. A questo punto la musica, per l’immediato futuro, non cambierà. Perché la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe avere in mente un nuovo incredibile affare a zero che stavolta potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna.

All’Inter gratis: ecco il big dell’Atletico Madrid

È tempo di cambiamenti anche per l’Atletico Madrid guidato da Diego Simeone. Tra presente e futuro il club di Cerezo cambierà molto e a tal proposito potrebbe approfittarne l’Inter, che sembrerebbe in procinto di mettere nel mirino uno dei pilastri della squadra di Madrid.

Si parla di Cesar Azpilicueta, forte laterale spagnolo classe ’89 che all’occorrenza può venire impiegato anche al centro della difesa. Marotta potrebbe pensarci ma per l’anno prossimo, visto che il contratto del difensore con i ‘Colchoneros’ scadrà ufficialmente il 30 giugno 2025. Un affare a zero, l’ennesimo, che può portare esperienza e carisma sulla corsia di destra della squadra allenata da Simone Inzaghi: per giunta, a titolo gratuito.

Dopo undici anni al Chelsea, Azpilicueta sta vestendo da poco più di un anno la maglia dell’Atletico Madrid. Se non dovesse rinnovare – tutto fa pensare che da Madrid punteranno su profili più giovani per il futuro – allora l’opzione Inter potrebbe decollare definitivamente. Nella passata stagione lo spagnolo ha collezionato ben 34 presenze tra campionato e coppe, con 2 assist vincenti.