Firma con l’Inter e ufficialità: girato il video, è tutto pronto

Lautaro scalpita per l’esordio in campionato ma manca ancora l’ultimo impegno amichevole con il Chelsea, intanto è tutto pronto per il rinnovo di contratto: registrato il video di presentazione

Chiusa una porta, si apre un portone. Per l’Inter è stato più di un semplice detto. Ha fatto tesoro delle proprie sbavature nelle passate annate per tornare ancora più forte sul campo e infatti il percorso compiuto la scorsa stagione ha portato frutti incredibili.

Ma questo non significa che ci si voglia arrendere, proprio ora. Simone Inzaghi ed il resto dello staff stanno lavorando duramente da settimane per permettere a tutti i calciatori presenti in gruppo di arrivare a ridosso della prima partita di campionato nella migliore delle condizioni. Dapprima gli allenamenti sono stati svolti sui campetti di allenamento del BPER Training Centre di Appiano Gentile con quanti non hanno preso parte agli impegni internazionali estivi; infine il gruppo si è ricompattato nell’arco dell’ultima settimana grazie agli arrivi di spessore.

Le prime amichevoli hanno portato spunti di riflessione importanti e i dovuti aggiustamenti operati dallo staff nerazzurro dovrebbero trovare campo di applicazione già quest’oggi, nell’ultimo impegno amichevole in grande stile contro il Chelsea. L’Inter arriva carica di certezze e ritrova anche il suo capitano Lautaro Martinez, già carichissimo per l’avvio di stagione.

Lautaro, energia a mille fra rientro in campionato e rinnovo

Il bomber argentino, protagonista della cavalcata albiceleste in Copa America, non ha di fatto mai smesso di lavorare sodo. Fra la fine della passata stagione e l’inizio di quella nuova ha goduto di pochissimi giorni di vacanza e anche lì, mentre era immerso nel relax con la sua famiglia, non ha disdegnato del sano workout.

Questo gli ha permesso di conservare il ritmo e ha rinnovato la propria lucidità, motivo per cui non è un caso che lo si veda piuttosto reattivo anche in allenamento. L’ultima settimana di intensità lo condurrà assieme al resto del gruppo l’esordio contro il Genoa in campionato, ove vorrà fare certamente la sua parte. In un recente post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lautaro ha infatti rimarcato la voglia di arrivare a quel momento nella migliore forma possibile. Intanto, per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri, è anche tutto pronto per il desiderato rinnovo di contratto. Nelle prossime ore verrà infatti resa nota l’ufficialità a mezzo del consueto video di presentazione, già registrato in studio nell’attesa della diffusione online.