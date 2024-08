Torna in Serie A, l’ex Inter ha detto sì

Un ex nerazzurro è pronto a fare ritorno in Serie A e a tradire l’Inter: annuncio ad un passo, ha già dato il via libera

È arrivato il momento per l’Inter di Simone Inzaghi di concentrarsi in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa. Il pari con il Pisa, la sconfitta con l’Al-Ittihad e l’ultimissima amichevole col Chelsea (in corso a Londra), nel mirino di Simone Inzaghi vi è solo la squadra allenata dall’ex milanista Alberto Gilardino.

Allo stesso modo il tecnico piacentino non può non aspettarsi novità di una certa rilevanza dagli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. La ‘Beneamata’ ha giocato d’anticipo e grazie al lavoro certosino di Marotta si è portata a casa già da diverse settimane tre colpi che rischiano seriamente di fare la differenza agli ordini di Inzaghi. Piotr Zielinski a centrocampo, Mehdi Taremi in attacco e Josep Martinez in porta, pronto ad alternarsi – ed in un futuro non troppo lontano a sostituire del tutto – con il titolarissimo Sommer.

Con l’ipotesi della firma di un nuovo centravanti che sta lentamente sfumando per la riconferma ‘forzata’ di Arnautovic come quarto attaccante, il club campione d’Italia deve fare i conti con uno scenario assolutamente inaspettato. Nelle ultime ore ha preso sempre più corpo la possibilità che un ex calciatore nerazzurro possa, già nei prossimi giorni, sbarcare in Italia. Un ritorno inatteso, un tradimento che i tifosi non si sarebbero mai aspettati. E così una nuova avventura nel calcio italiano, stavolta da avversario dell’Inter, non è mai stata tanto vicina.

Torna in Serie A, Inter tradita: ha già detto sì

Meno di venti giorni ed il calciomercato lascerà spazio – del tutto – al campo. A tal proposito l’Inter potrebbe ritrovarsi prestissimo da avversario un calciatore che Simone Inzaghi aveva bocciato soltanto un anno fa. A questo punto la firma non è mai stata così probabile.

Robin Gosens in Serie A, dopo l’amaro addio all’Inter. È questo lo scenario pazzesco che va delineandosi per il talentuoso laterale tedesco che nell’agosto 2023 ha lasciato a titolo definitivo il gruppo che sarebbe poi diventato campione d’Italia. L’Union Berlino ha sborsato 13 milioni di euro per il 30enne di Emmerich, sotto contratto fino al 2028. Nonostante ciò, nonostante le difficoltà palesate nella trattativa nei giorni scorsi, sembra proprio che il Torino non sia mai stato tanto vicino all’acquisto del cartellino di Gosens.

La società granata pare abbia già incassato il sì del calciatore che gradirebbe di gran lunga un ritorno in Italia. Con l’Union Berlino Gosens ha segnato 7 gol e firmato 4 assist, ottenendo 2748′ in campo e ben 37 presenze complessive. La società piemontese nei prossimi giorni potrebbe chiudere ogni discorso e accelerare per la conclusione positiva della trattativa, per la gioia di mister Vanoli.