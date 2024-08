Un altro problema fisico: Bastoni out col Chelsea, ecco perché

Brutte notizie da Londra: ecco perché Alessandro Bastoni ha saltato l’amichevole contro il Chelsea. Le condizioni del difensore

A Londra, alla fine di Chelsea-Inter, Simone Inzaghi ha analizzato l’ultima amichevole pre-campionato dei nerazzurri esprimendo moderata soddisfazione. Il pareggio ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tecnico nerazzurro… Voleva vincerla, Simone Inzaghi, ma il triplice fischio è arrivato giusto un minuto dopo il pareggio del Chelsea: a Stamford Bridge è finita 1-1. Due bei goal, comunque: nel primo tempo quello di Thuram per l’Inter e a fine secondo tempo la risposta del giovane laterale Ugochukwu.

L’altro motivo di scontento arriva dallo stop imprevisto di Bastoni: per un affaticamento, il difensore è stato costretto a non partecipare alla sfida amichevole contro il Chelsea. Ci si aspettava che potesse giocare almeno qualche minuto nel secondo tempo, e invece è rimasto seduto tutto il tempo in panchina.

Fino ai cambi nel secondo tempo che hanno stravolto squadra e schemi, l’Inter non ha sfigurato a Londra, e Inzaghi avrà notato interessanti progressi nella condizione dei ragazzi. C’è da sottolineare che i nerazzurri hanno chiuso il match con un centrocampo formato da Frattesi, Berenbruch e Topalovic, e in attacco l’allucinante coppia Quieto-Salcedo. Il mister ha fatto molti esperimenti. Nel secondo tempo ha fatto giocare per un quarto d’ora Bisseck al centro della difesa. Ha di nuovo piazzato Barella in regia e poi ha cercato, nel finale, di proporre una specie di 3-4-1-2.

Si avvicina il campionato. Inzaghi lo sa, e sembrano averlo capito anche i titolari nerazzurri. Stavolta, dopo un paio di prestazioni perfettibili, sono stati più concentrati. Quindi, nonostante il pareggio, si può dire che l’Inter si è dimostra solida e pronta. Thuram, questa la notizia migliore, sembra già in forma campionato.

Le condizioni di Bastoni: perché non ha giocato contro il Chelsea

A Inzaghi il compito di valutare le indicazioni finali suggerite dalla gara di Londra. Il tecnico avrà apprezzato la personalità di Bisseck e il lavoro di Carlos Augusto da braccetto. Sarà stato felice della prestazione di Thuram e delle parate di Sommer. Si sarà accorto che Asllani e Mkhitaryan erano sottotono e che Darmian, da esterno, proprio non incide. Tutto questo passa però in secondo piano rispetto alla preoccupazione per le condizioni di Bastoni.

Gli zero minuti di gioco sono giustificati da un motivo precauzionale. Il difensore aveva lamentato un affaticamento prima del match contro il Chelsea e lo staff ha deciso di non rischiarlo. Non si dovrebbe trattare di un risentimento muscolare, ma domani, a Milano, si indagherà meglio.

Troppi infortuni in quest’ultimo mese. Prima Taremi, poi Zielinski, poi Asllani e Calhanoglu, e poi pure Arnautovic e infine de Vrij. Cosa è successo? Inzaghi ha provato a organizzare una preparazione diversa, per poter affrontare una stagione lunga e densa di impegni. Ma qualcosa, evidentemente, è andato storto. Gli anni scorsi l’Inter non ha mai affrontato tanti stop. La speranza è che Bastoni non si aggiunga alla lista già troppo lunga.

Da quel che è uscito, si tratta di un affaticamento lieve, ma domani capiremo meglio. Intanto, incrociamo tutti quanti le dita, che la prima di campionato è vicina. Troppo vicina.