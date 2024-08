Arriverà il 31 agosto: tutto pronto per Berardi

A meno di 20 giorni dalla fine della finestra di mercato estiva, si inizia a delineare il futuro del nazionale azzurro: affare last minute

Nell’incredibile e per certi versi inaspettata – per lo meno nei pronostici di inizio stagione – retrocessione in Serie B del Sassuolo, molti sono concordi nell’indicare la data spartiacque della sfortunata annata del club neroverde.

È il 3 marzo quando al ‘Bentegodi’ di Verona va in scena Verona-Sassuolo, match valido per la 27esima giornata del massimo campionato di Serie A. Ad un certo punto della sfida Domenico Berardi, l’uomo al quale il club emiliano intendeva aggrapparsi per raddrizzare una situazione di classifica fattasi già pericolante, si accascia a terra.

Il calciatore esce dal campo a braccia, sorretto dai compagni e dallo staff medico degli emiliani. Si teme il peggio. Le prime sensazioni sarebbero poi state confermate dagli esami strumentali fatti nelle ore successive all’incidente occorso in campo: rottura del tendine d’Achille e stagione finita per il nazionale azzurro, con una prognosi di almeno 7-8 mesi.

Una tegola che il roster del club emiliano non avrebbe più assorbito, precipitando ancor più in classifica nelle giornate successive fino ad arrivare alla citata caduta in cadetteria. Oggi il Sassuolo fa i conti col lento recupero dell’attaccante, che nell’agosto del 2022 aveva di fatto giurato fedeltà eterna al club allungando il contratto fino al 30 giugno del 2027.

Ovviamente i propositi dello stesso nativo di Cariati di diventare una bandiera del sodalizio neroverde rischiano di naufragare: troppo piccolo il palcoscenico della B per uno che da anni è in odore di grande squadra. Puntualmente, approfittando della favorevole congiuntura di categoria, la big è arrivata. Solo che deve attendere fino alla fine del mercato.

Berardi, dopo le cessioni ecco l’affondo della big

Corteggiato da anni dalla Juve, che mai è riuscita a vincere la resistenza del Dg Giovanni Carnevali che mai è sceso a compromessi sul costo dell’operazione, il calabrese è destinato a lasciare la sua città d’adozione.

Sulle sue tracce nel tempo si sono mossi il Milan, la Roma e ovviamente anche l’Inter, forte degli ottimi rapporti che intercorrono tra Beppe Marotta e il suo omologo della Via Emilia. Il destino però non si è dimenticato dello sfortunato calciatore, che all’età di 30 anni potrebbe finalmente fare il salto di qualità in una società dalle grandi ambizioni.

Si tratta sempre della Juventus, che apparentemente nicchia sul calciatore, ma solo per una precisa strategia economico-finanziario. Il piano di Giuntoli è quello di cedere tutti gli esuberi tecnici con cui fare cassa, per poi presentarsi alla scrivania di Carnevali all’ultimo secondo strappando il miglior prezzo possibile.

Ovviamente, essendo il 30 agosto l’ultimo giorno della sessione estiva di scambi, l’arrivo di Mimmo a Torino è previsto proprio il 31 agosto: una data che segnerà l’addio del talento al club che lo ha fatto diventare grande.