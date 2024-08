Ha firmato con l’Inter: annuncio entro Ferragosto

L’Inter è pronto a chiudere un’operazione fondamentale sul calciomercato: la firma è già arrivata, l’annuncio ci sarà entro il 15 agosto

Il calciomercato dell’Inter sta andando per step, pur con la consapevolezza di non dover portare a termine grossi colpi in entrata. Oaktree ha imposto la spending review e investimenti legati soprattutto ai più giovani, ma soprattutto una sorta di pareggio di bilancio, da cui non si può sfuggire per far quadrare i conti.

Uno degli obiettivi principali della dirigenza, in ogni caso, era quello legato alla permanenza dei calciatori principali in squadra e portare a termine i rinnovi di contratto. Dopo Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, è stata la volta di Lautaro Martinez, il capitano, il simbolo per il presente e per il futuro e il mattatore della scorsa stagione.

Il Toro argentino era da mesi in contrattazione con il club, quando a giugno ha deciso di spegnere tutte le voci che iniziavano a farsi insistenti, ha abbassato le riprese e ha deciso di dire sì a una proposta da 9 milioni di euro più bonus. Il centravanti sarà il più pagato in squadra, ma avrebbe potuto guadagnare oltre 10, forse 15 milioni in un’altra big del calcio europeo.

L’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: i tempi e un retroscena

La firma è già arrivata sul contratto del bomber, e si sa ormai da un po’ di tempo. L’attaccante, però, dopo le fatiche di Copa America, è tornato ad allenarsi con il gruppo il 6 agosto, in anticipo rispetto a quando sarebbe dovuto rientrare. I tempi dell’annuncio per il rinnovo vanno di pari passo.

Ora, però, ci siamo e il comunicato dovrebbe essere pubblico in questa settimana, già prima di Ferragosto e della prima giornata di campionato contro il Genoa. A proposito, il Toro sta facendo di tutto per non mancare all’appuntamento: ha saltato l’amichevole contro il Chelsea ed è rimasto ad Appiano Gentile, in modo da farsi trovare pronto e formare coppia con Thuram.

È stato l’ennesimo segnale di attaccamento ai suoi compagni e alla società. Intanto, c’è già chi vocifera di aver visto Lautaro girare il video con la parte media dell’Inter per celebrare il rinnovo, un’indiscrezione che può far stare tranquilli i tifosi: l’attesa è stata lunga, ma ormai ci siamo davvero e senza nessun equivoco tra la dirigenza e chi vuole essere una bandiera del club.