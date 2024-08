Incontro con l’agente e firma, l’Inter cede il difensore

Cambio di rotta per il difensore, all’Inter dal 2019: il giocatore ritrova il mister già avuto la scorsa stagione

Come per il mercato dei pezzi grossi – quelli in grado di rompere gli equilibri ai massimi livelli – anche le trattative per i giocatori che big sono sì, ma soprattutto a livello di pedigree e di formazione professionale nei grandi club, i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Ecco che allora può accadere che un ex colonna dell’Inter Primavera, uno che nella scorsa annata ha ben figurato in una realtà obbligata a centrare l’obiettivo stagionale della salvezza in cadetteria, pare ora destinato a restare in Serie B.

L’indiscrezione dei giorni scorsi su una possibile fumata bianca in arrivo proprio con una neopromossa in Serie A – il Parma, le cui ambizioni sono paragonabili a quelle del Monza di Adriano Galliani – pare definitivamente tramontata.

Il classe 2003 di San Gennaro Vesuviano, all’Inter dal 2019 e indicato da alcuni, anni fa, come il possibile erede in casa di Alessandro Bastoni – il titolo era stato affibbiato per via del comune piede preferito, il mancino – sarebbe ora vicino ad accasarsi nella piccola realtà emiliana reduce da una meritata salvezza ottenuta lo scorso anno con Alessandro Nesta in panchina.

Fontanarosa-Reggiana, ci siamo: affare ai dettagli

21 anni, personalità da vendere e quel piede sinistro tanto ben utilizzato in fase di uscita palla al piede della squadra – decisivi in tal senso gli insegnamenti di mister Cristian Chivu – Alessandro Fontanarosa ha ben figurato nella sua esperienza tra le fila del Cosenza nella scorsa stagione.

Impiegato in modo graduale ma costante dal tecnico William Viali – a fine anno si sono contati più di 1000′ in campo nella sua prima esperienza nel campionato cadetto – il giocatore campano andrà a ritrovare il suo allenatore in Calabria.

Già perché si dà il caso che il club ormai vicino a chiudere l’affare di prestito sia proprio quella Reggiana che, salutato il campione del mondo a Germania 2006, ha deciso di affidare la sua guida tecnica all’ex allenatore, tra gli altri, di Novara, Cesena e Ascoli.

Stando agli ultimi rumors di mercato, ci sarebbe anche il ‘sì’ del calciatore al trasferimento. L’operazione dovrebbe chiudersi con la semplice formula del prestito.