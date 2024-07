Affare Inter-Parma: colpo ad un passo, nerazzurri pronti a chiudere

Dopo il prestito al Cosenza, l’ancor giovanissimo difensore centrale potrebbe fare un’importante esperienza in Serie A

Il lavoro di una società, quando è programmato seriamente e con meticolosità, si vede a lungo termine. Il percorso del settore giovanile nerazzurro, diretto per anni, fino al giugno del 2023, da un vero e proprio guru come Roberto Samaden, sta dando i primi lusinghieri frutti. In alcuni casi eclatanti, come quello di Cesare Casadei e di Giovanni Fabbian, la missione può dirsi già raggiunta con successo.

Il roster a disposizione di Cristian Chivu, il tecnico che per 6 anni, dall’Under 14 alla Primavera, ha plasmato una serie di prospetti rivelatisi poi pronti per le prime esperienze in Serie C o B, sta ora emergendo in superficie, complici ovviamente i sopraggiunti limiti di età per continuare a giocare nelle squadre giovanili.

Detto del fenomeno di proprietà del Chelsea e del centrocampista del Bologna – sul quale l’Inter pare in procinto di esercitare il controriscatto a 12 milioni di euro – altri elementi come Calligaris, Stabile, Zanotti, Oristanio e Di Maggio si sono già legati, o stanno per farlo, a realtà magari minori, ma nelle quali possono spiccare il volo per, chissà, magari un giorno tornare alla base.

L’addio dello stesso tecnico romeno ha aperto la strada a tutta una serie di valutazioni sulla nascita di un nuovo corso che non può non prendere le mosse dalla semifinale scudetto persa contro il Sassuolo futuro campione d’Italia. Ecco che allora uno degli ex fedelissimi di Chivu, sempre titolare (con la sola curiosa eccezione della Final Four) nella stagione 2021/22 che portò al tricolore Under 19, sta per approdare in un club del massimo campionato.

Fontanarosa, il ‘piccolo’ Bastoni ricomincia da Parma

Già dirottato in prestito al Cosenza nella passata stagione, Alessandro Fontanarosa si è fatto le ossa nella realtà calabrese, contribuendo ad una salvezza tutto sommato tranquilla con oltre 1000 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

Tornato alla base dopo il trasferimento temporaneo, il difensore centrale di piede mancino potrebbe seguire le orme del suo idolo, nonché giocatore con caratteristiche affini alle sue, Alessandro Bastoni. La destinazione potrebbe verosimilmente essere la stessa dalla quale l’Inter, nell’estate del 2019, prelevò il futuro nazionale azzurro per lanciarlo subito in prima squadra.

Il neopromosso Parma, club ambizioso tornato in Serie A per restarci a lungo, ha messo nel mirino il giovane nerazzurro. Marotta ha aperto al prestito, per un’operazione che lascerà quasi certamente all’Inter l’ultima parola sul contratto del giocatore.

Se l’avventura di Fontanarosa in Emilia dovesse rispecchiare le aspettative degli Stati generali del club meneghino, ecco che l’erede di Bastoni – per il quale le sirene della Premier suonano sempre fortissimo – potrebbe coronare il sogno di vestire la maglia della Beneamata in Serie A. Una gioia finora mai assaporata dal nativo di San Gennaro Vesuviano.