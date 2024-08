Inter, rinforzo stellare dall’Atletico: prestito oneroso con obbligo di riscatto

L’Inter può piazzare un rinforzo stellare dall’Atletico Madrid in prestito oneroso con obbligo di riscatto: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Inter può regalare gli ultimi colpi a Simone Inzaghi, una ciliegina della torta che al momento manca, anche se comunque il grosso è stato fatto. I riscatti di Davide Frattesi, Marko Arnautovic e Carlos Augusto, hanno fatto seguito agli arrivi a parametro zero di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

In più Marotta e Ausilio hanno deciso di guardare anche al futuro, prendendo Josep Martinez, protagonista di una splendida stagione al Genoa. Inzaghi, però, sa bene che la rosa ha bisogno anche di altro, quel colpo alle condizioni giuste.

Un colpo che soltanto uno come Beppe Marotta può piazzare. Certo, si è parlato tanto di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e sarebbe una grande occasione, ma soltanto a parametro zero. Ci sarebbero anche stati dei contatti tra le parti, anche se Ramadani lo ha già proposto in Premier e la situazione può sbloccarsi verso la fine del mercato.

C’è però una suggestione che potrebbe fare al caso dell’Inter e viene dall’Atletico Madrid: si tratta di Joao Felix, che è tornato dal prestito al Barcellona, ma il suo tempo alla corte di Simeone è giunto al termine.

Inter, occasione Joao Felix sul mercato

C’è un’idea abbastanza folle – in senso positivo, chiaramente – di Beppe Marotta. La suggestione che porta a Joao Felix è molto forte, un’occasione di mercato che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni, quelli dei famosi colpi conclusi all’ultimo minuto che possono rivelarsi decisivi nel prosieguo della stagione.

L’Inter punterebbe sull’attaccante portoghese in prestito con obbligo di riscatto, fissato a determinate condizioni. L’Atletico Madrid vuole cedere Joao Felix e sarebbe più felice di un obbligo di riscatto piuttosto che di una semplice opzione di diritto.

Già, perché altrimenti Joao Felix potrebbe tornare proprio com’è successo con il Barcellona. Il lungo contratto, con scadenza fissata al 30 giugno 2029, impone delle riflessioni serie da parte dei Colchoneros. Proprio il reparto offensivo ha subito una forte evoluzione con l’arrivo di Julian Alvarez e Alexander Sorloth e l’addio di Alvaro Morata e Memphis Depay.

Ci sarebbe tanto da lavorare per l’Inter per portare a casa questo colpo. Joao Felix d’altra parte sarebbe felice di approdare in un nuovo campionato, tornando a essere protagonista dopo che oltre al Barça, anche al Chelsea è andata male.