Lautaro Martinez ha rinnovato il contratto con l’Inter, è UFFICIALE: il comunicato

Se ne parla da diverso tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il capitano Lautaro Martinez ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2029

La notizia era nell’aria e non da oggi. Fin dalla scorsa primavera, il caso relativo il rinnovo di Lautaro Martinez era un dossier aperto sul tavolo dell’Inter. Le contrattazioni sono andate per le lunghe, ma poi il calciatore ha deciso di ridurre le sue pretese e accelerare l’accordo con la sua squadra con un ingaggio da 9 milioni di euro l’anno più bonus.

Poi il ragazzo è partito per la Copa America, dove ha fatto anche molto bene, e senza patemi la dirigenza ha atteso il suo ritorno a disposizione, che si è concretizzato il 6 agosto. Ora si sta preparando per la nuova stagione, ma in attesa che la giostra riparta, l’Inter ha finalmente ufficializzato il rinnovo di contratto del capitano.

Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l’attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029″, si legge dalla nota del club campione d’Italia.