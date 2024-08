Addio Inter, è fatta: altro affare chiuso con il Marsiglia

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda l’Inter dal calciomercato. Un giocatore, infatti, ha svolto le visite mediche con il Marsiglia

Prosegue la ricerca dell’attaccante in casa Inter. Con Arnautovic e Correa ai margini del progetto e ormai davvero vicini alla partenza, Marotta sta lavorando per cercare di dare a Simone Inzaghi il giusto giocatore per alzare il livello di qualità del reparto offensivo. I nomi sono assolutamente differenti, ma le cessioni mancate dei due giocatori citati in precedenza hanno un po’ rallentato le tempistiche del rinforzo.

Frenate che hanno fatto sfumare alcuni possibili obiettivi. Non è un mistero che Gudmundsson non è ancora arrivato in nerazzurro per la mancata uscita di Arnautovic. Un blitz non avvenuto che ha permesso alla Fiorentina di provarci anche se poi non si è ancora alla fumata bianca. Ma c’è un altro giocatore che non vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione. L’affare con il Marsiglia è chiuso e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.

Calciomercato: niente Inter, va al Marsiglia

Niente Inter per un giocatore. Il calciatore era stato accostato in passato al club meneghino, ma alla fine tra obiettivi diversi e anche mancate cessioni la trattativa non è mai realmente entrata nel vivo. Sicuramente non una buona notizia considerando che serve un attaccante a Simone Inzaghi e per il momento sembra davvero molto complicato immaginare chi sarà il giocatore in grado di andare a completare il reparto offensivo.

Di certo non sarà Wahi. Il bomber del Lens in passato era stato accostato al club nerazzurro, ma ora il suo futuro è al Marsiglia. La squadra allenata da De Zerbi ha chiuso per una cifra intorno ai 30 milioni di euro più una percentuale sull’eventuale futura rivendita. Accordo definitivo e visite mediche svolte oggi per consentire al tecnico bresciano di avere subito a disposizione il nuovo attaccante oltre che il sostituto di Aubameyang, da poco trasferitosi in Arabia.

Si tratta di un colpo sicuramente molto importante per Marsiglia. Wahi, infatti, è considerato una delle stelle del calcio transalpino ed essendo un classe 2003 ha davanti un grande futuro. Sicuramente il club francese non è l’ultima tappa della sua carriera e non possiamo escludere che in futuro ci possa essere un nuovo tentativo da parte magari anche della stessa Inter. Per il momento, però, i nerazzurri devono cambiare programma e puntare su un giocatore diverso rispetto alla giovane punta.