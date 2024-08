Calhanoglu ora dice tutto: la verità sul trasferimento al Bayern

Smentite le associazioni di mercato che lo facevano vicino al Bayern Monaco nelle scorse settimane, promette fedeltà all’Inter. Poi le parole su Taremi e Lautaro

Fra i tanti temi analizzati di recente in casa Inter non ci sono state soltanto preoccupazioni relative alle condizioni dei calciatori infortunati in vista dell’esordio di campionato del weekend contro il Genoa, ma hanno tenuto banco anche le tante questioni di mercato ancora pendenti. Soprattutto in termini di uscite di scena di quei profili che non dovrebbero fare al caso di Simone Inzaghi per il resto della stagione.

A questa categoria non è certo mai appartenuto Hakan Calhanoglu, centrocampista playmaker davvero indispensabile per gli schemi tattici del tecnico piacentino. Eppure al contrario, proprio per le sue innate abilità e la grande capacità tecnica, unite ad un netto miglioramento nella fase difensiva e recupero palloni, il mediano turco è finito fra gli osservati speciali dei tanti top club europei.

Sulle sue tracce si erano messi i soliti volti noti fra cui anche il Bayern Monaco, del quale si parlava come potenziale destinazione per un ritorno in Bundesliga viste le necessità di rinnovare i ranghi in quel ruolo. Dietro lauto pagamento all’Inter di un compenso davvero irrefutabile. Eppure tali voci sono state presto smentite non soltanto dalla società e dal tecnico, che ha blindato il calciatore; ma dal calciatore stesso in un recente intervento mediatico proprio a ridosso degli ultimi allenamenti antecedenti l’esordio in campionato.

Calhanoglu rompe gli indugi: “Mai detto di andare via”, c’è solo l’Inter

“Non sono una persona a cui piace molto parlare, preferisco stare in silenzio e lavorare. Qui mi sono trovato bene sin da subito e non ho mai avuto pensieri relativi all’addio. Sono sempre stato sicuro di rimanere all’Inter”, ha dichiarato Calhanoglu nell’intervento per ‘Sky Sport’.

Un’affermazione netta che non lascia scampo a dubbi: il turco resta e lo fa con grande convinzione. Del resto gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti ed il lavoro svolto finora è sicuramente propedeutico al raggiungimento del bis Scudetto. “Dobbiamo preservare la nostra determinazione, vogliamo continuare a vincere”, ha quindi aggiunto. Non una grossa novità. L’Inter farà oltretutto affidamento su un grande profilo internazionale come Mehdi Taremi, del quale Calhanoglu è rimasto piacevolmente sorpreso. E non lascia solo neppure Lautaro Martinez, al quale dovrebbe esser assegnato il Pallone d’Oro per i risultati raggiunti, ha quindi concluso l’ex Milan.