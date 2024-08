È l’incubo dell’Inter, tifosi furiosi: lo cacciano subito

A pochi giorni dall’inizio delle ostilità, cresce il malcontento tra il popolo nerazzurro: c’è chi invoca una cessione immediata

Lo score totale, considerando le due stagioni in cui effettivamente ha vestito la maglia dell’Inter, recita: 77 presenze e 10 gol in tutte le competizioni. Ma c’è di più. Al di là delle deludenti statistiche – parliamo di un profilo voluto a tutti i costi dal tecnico Simone Inzaghi, e costato oltre 33 milioni totali – c’è da registrare un livello di prestazioni davvero molto sotto rispetto alle alte aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo. Nonché in confronto a ciò che lo stesso allenatore piacentino si sarebbe atteso da lui.

Arrivato nell’agosto del 2021 e presentatosi immediatamente con una splendida doppietta contro il Verona in uscita dalla panchina, Joaquìn Correa è sostanzialmente l’unico vero errore di mercato compiuto dai nerazzurri negli ultimi anni, nonché unico motivo delle critiche che la piazza sta muovendo nei confronti del suo mentore, lo stimato e apprezzato allenatore che ha condotto la Beneamata allo scudetto della seconda stella.

Girato in prestito all’Olympique Marsiglia per la stagione 2023/24 con la formula dell’obbligo di riscatto qualora i francesi avessero ottenuto la qualificazione – poi non arrivata – alla Champions League, l’argentino è rimasto a secco per un anno intero. Dopo la deludente avventura in Provenza, l’ex Lazio è tornato alla base, forte di un contratto in scadenza a giugno del 2025.

Già catalogato come esubero tecnico forse anche dallo stesso Inzaghi, Correa ha veramente poco mercato. Colpa di un ingaggio annuale pari a 3,5 milioni di euro – che pesa sulle casse meneghine per 6,5 l’anno – che ha scoraggiato tutte le possibili pretendenti.

Correa, i tifosi non ne possono più: “Via subito”

Messo in campo da Inzaghi in parecchie delle gare pre-campionato della sua Inter – non c’erano molte alternative, considerando l’assenza dei big per vacanze e/o infortuni – il sudamericano ha ancora deluso. Zero gol all’attivo e un’assenza dalla manovra nerazzurra che davvero inizia a preoccupare.

Abulico e inconcludente anche nell’ultima amichevole contro il Chelsea, se si eccettua l’assist per il gol di Marcus Thuram, Correa ha scatenato diversi commenti non esattamente lusinghieri nei suoi confronti sui social. C’è chi chiede la cessione immediata, chi propone di risolvere consensualmente il contratto, chi addirittura guarda con terrore alla possibilità che contro il Genoa, alla prima di campionato, l’argentino possa scendere in campo.

#Dybala come to #Inter please.

Si romperà spesso, ma almeno è molto più utile di #Correa e #Arnautovic messi insieme. — Andrea 🌟🌟 (@Trapani99) August 12, 2024

“L’assist per Thuram è un sms dritto a chi lo vuole prendere. La miglior prestazione del suo precampionato.” Il nulla espresso nei 75 minuti passa in secondo piano. Va bene. #Correa — I M Francesco Edgar (@AllanPoe81) August 11, 2024

#Correa si conferma utile come i bagnini ai Mondiali di nuoto#ChelseaInter — Massimo Balsamo (@Massimo_Balss) August 11, 2024

E..niente, attacchi 3 vs 3 o 4 vs 4, e lui con molta nonchalance si disinteressa di andare ad occupare l’area 😁🤣#Correa — SUPERCIUK🇮🇹⭐️⭐️ (@beppeinterista) August 11, 2024

Insomma, non serve aggiungere molto altro per poter dire che, a meno di clamorosi cambi di rotta nelle prestazioni, il matrimonio tra il ‘Tucu’ e il popolo nerazzurro sembra davvero destinato a finire.