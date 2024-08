L’Inter lo soffia al Milan, colpo a zero da capogiro

L’Ad nerazzurro Marotta ha già messo in agenda il primo colpo per la prossima stagione: il talento arriva a zero, Milan beffato

La differenza tra chi programma il mercato col dovuto anticipo e chi invece, magari forte di una rinnovata disponibilità economica, va dietro alla moda del momento, al colpo ad effetto, all’ostinazione nel vincere un’asta con la concorrenza, è spesso tutta nei risultati sportivi. Che non sempre danno ragione ai primi, ma che per lo meno mettono al riparo gli stessi da pericolosi deficit di bilancio o, ancor peggio, da violazioni del Fair Play Finanziario.

Certamente l’Inter rappresenta un esempio virtuoso della prima delle due categorie sopraelencate mentre, rivolgendo lo sguardo verso l’estero, potremmo prendere il Chelsea di Todd Boehly come caso di club che, nonostante le centinaia di milioni di dollari spesi sul mercato, non ha ottenuto che le briciole dal responso del campo.

Proseguendo orgogliosamente in quel modus operandi fatto di occasioni e di appetitosi futuri parametri zero, il club meneghino ogni anno mette a segno un colpo gratis. Dagli acquisti di Calhanoglu e Mkhitaryan passando per quelli di Onana e Thuram e finendo con Zielinski e Taremi, Beppe Marotta ha fatto dell’arrivo di free agent di qualità il suo vero marchio di fabbrica.

Anche in vista della stagione 2025/26 – e pensare che deve ancora di fatto iniziare il 2024/25 – l’abile dirigente ha iniziato a seminare. Con anticipo e pazienza. Seguendo passo dopo passo la situazione contrattuale del nuovo obiettivo nerazzurro.

Lo soffia al Milan: ennesimo capolavoro a ‘zero’ di Marotta

Nato a Rotterdam, approdato nelle Giovanili del Feyenoord all’età di 12 anni dopo aver iniziato a tirare i primi calci nei rivali cittadini dello Sparta, Lutsharel Geertruida è uno dei giocatori in più forte ascesa dell’Eredivisie, il massimo campionato olandese.

Già ammirato da vicino nelle tante sfide che la sua squadra ha affrontato contro la Roma, ma anche contro la Lazio, negli ultimi 3 anni di competizioni europee, il polivalente difensore ha ovviamente il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

Al netto di una trattativa per il rinnovo che al momento langue, il calciatore è stato già messo nel mirino da alcuni club inglesi, ma anche dalle due milanesi. L’Inter, nemmeno a dirlo, è certamente in pole position rispetto ai cugini rossoneri, mentre potrebbe doversi guardare da eventuali assalti anticipati, che prevedono però il pagamento di un cartellino che i nerazzurri non ‘vogliono’ onorare, delle suddette società britanniche. Che proveranno a strappare Geertruida al Feyenoord il prossimo gennaio.