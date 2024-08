Svolta immediata per Rabiot: firma nei prossimi giorni

L’intrigo che riguarda Adrien Rabiot rappresenta una delle telenovele dell’estate sul calciomercato italiano: il centrocampista firmerà nei prossimi giorni

Le strade di Adrien Rabiot e della Juventus si sono divise lo scorso 30 giugno, probabilmente anche qualche settimana prima, visto che il francese aveva già deciso di non rinnovare il contratto con il club bianconero e Cristiano Giuntoli ha scelto di non alzare ulteriormente l’offerta per il francese.

Un altro fedelissimo di Massimiliano Allegri ha preso una via diversa rispetto a Torino e Thiago Motta ripartirà da altre basi e da altri nomi per cercare di costruire sul campo una squadra vincente e che possa dare fin da subito filo da torcere all’Inter. Resta il fatto che, praticamente a cavallo di Ferragosto, un centrocampista come Rabiot, titolare della nazionale francese e considerato uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo, sia ancora senza contratto.

L’ex PSG è stato a più riprese accostato all’Inter, con Marotta che ama centrare questi colpi a parametro zero, ma in questo caso ben presto i nerazzurri hanno dovuto chiamarsi fuori, un po’ perché avevano deciso di puntare su Zielinski, un po’ perché il budget per il centrocampo – e le caselle da occupare – erano finite. A ruota, è stato proposto anche a Roma e Milan, anche loro piuttosto tiepide. Ma ora altre opportunità potrebbero palesarsi all’orizzonte, anche se il tempo stringe.

Le opportunità per Rabiot: dalla Premier League al Galatasaray

L’Italia pare sempre più lontana da Rabiot, e viceversa. Il suo contratto è piuttosto pesante e le big hanno deciso di puntare su altri nomi. Ciò che per la Serie A non è prioritario, potrebbe esserlo invece per la Premier League: il campionato inglese, in realtà, era la destinazione preferita del mediano.

Secondo quanto ci risulta, tutte le principali big possono tornare in gioco, con il Manchester United che resta in prima fila. Non è escluso, però, che anche il Chelsea non possa dire la sua, con Maresca che sta cercando un calciatore proprio in quella zona di campo.

Anche il Galatasaray resta in lizza, ma non è una priorità per Rabiot che, come detto, sogna di giocare in Premier. Infine, è ormai totalmente da scartare la pista Real Madrid: Ancelotti sta bene così – e vorremmo ben vedere – e ha dichiarato chiuso il mercato del club blanco.