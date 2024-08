Genoa-Inter, il big salta la partita per infortunio: annuncio UFFICIALE

Proprio il fantasista islandese Gudmundsson non prenderà parte al match d’esordio di campionato contro l’Inter, squadra che lo ha seguito con attenzione sul mercato. La motivazione

Sempre meno al fischio d’inizio della prima partita stagionale ufficiale per l’Inter nonché prima in assoluto della nuova edizione del campionato di Serie A. Sul terreno di gioco dello Stadio Luigi Ferraris infatti toccherà al Genoa ospitare i campioni uscenti nella speranza di arginare l’avanzata verso i primi tre punti dell’anno sportivo di una formazione ancora forte, pericolosa e ben piazzata in tutti i reparti.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha preparato la gara al meglio limando gli aspetti tattici e le ultime sedute preparatorie in programma lasciano spazio ad ulteriori perfezionamenti. Stando alle prime ipotesi, la formazione si presenterà con i suoi elementi migliori sul campo facendo anche leva sul recupero di Hakan Calhanoglu ed Alessandro Bastoni. Fino a poche ore fa infatti erano diversi gli elementi della rosa di Inzaghi ad esser rimasti fuori in via precauzionale, causa affaticamento muscolare.

Lo stesso però non può dirsi per la formazione avversaria genoana già orfana di Mateo Retegui, ex obiettivo di mercato dell’Inter lo scorso anno, passato da pochi giorni in via ufficiale all’Atalanta di Gian Piero Gasperini impegnata quest’oggi contro il Real Madrid nell’impegno di Supercoppa Europea.

Out Gudmundsson per infortunio, non ci sarà contro l’Inter: per ora non va via

Il tecnico Alberto Gilardino non potrà contare neppure sulle prestazioni di Albert Gudmundsson, causa infortunio. Lo ha confermato anche l’amministratore delegato Andres Blazquez in un recente intervento mediatico. Il calciatore rimarrà a riposo per agevolare il recupero delle condizioni dopo un affaticamento e non è l’unica preoccupazione che affligge la società in questo momento.

Restano infatti molto forti le pressioni del mercato sull’islandese per via delle numerose pretendenti al suo cartellino, fra Inter e Fiorentina molto vicine a lui nell’arco del tempo nonostante i nerazzurri non abbiano mai provveduto a formalizzare un’offerta al cospetto del Genoa. Costi a parte, il club ligure preferirebbe trattenerlo ancora a sé per perseguire gli obiettivi stagionali e nel frattempo valutare soltanto quelle opzioni che potrebbero apparire davvero valide per benessere del club.