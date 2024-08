L’Inter scambia Arnautovic, ma non con Gudmundsson: trattativa improvvisa

Scivola sempre più via il talento islandese dalle mani di Marotta, mentre tiene banco un’altra trattativa di scambio fra Inter e Genoa per le prestazioni del centrale Vasquez

La prima giornata di campionato della nuova stagione dell’Inter vedrà protagonista anche il Genoa, in una sfida aperta ma comunque pendente per favori di pronostico verso gli ospiti nerazzurri nonché campioni d’Italia uscenti. Le due formazioni sono praticamente pronte per l’evento al netto di qualche ulteriore limatura tecnico-tattica sui campi d’allenamento, ma non è questo l’unico scenario dove entrambe son finite faccia a faccia.

Anche sul mercato, infatti, nell’arco delle ultime settimane se non addirittura mesi, l’Inter ha messo pressioni importanti al Genoa sul fronte Albert Gudumundsson. Il talento islandese è piaciuto per inventiva ed efficienza, caratteristiche ideali per Simone Inzaghi come alternativa a Lautaro Martinez nel reparto offensivo. Ciononostante gli elevati costi di gestione della pratica d’acquisto, sormontati da una volontà ferrea da parte della dirigenza genoana a voler racimolare quanto più denaro possibile senza fare sconti a nessuno, hanno bruscamente frenato la gioia dei tifosi nerazzurri e ancora oggi si attendono risvolti utili.

Stando alle ultime dichiarazioni dell’amministratore delegato rossoblu Andres Blazquez soltanto la Fiorentina si è avvicinata nel concreto ma non è ancora sufficiente; pertanto la situazione resta in stand-by fino ad ulteriori rialzi. Intanto l’Inter non vuol darsi per vinta e punta ad un altro obiettivo di mercato presente all’interno delle file d’organico di Albert Gilardino, ovvero il difensore centrale mancino Johan Vasquez.

Per raggiungere Vasquez ecco Arnautovic, scambio per convincere il Genoa

Visto all’opera lo scorso anno con buoni risultati personali, il centrale messicano sarebbe l’ideale per sopperire alla mancanza di un braccetto in stile Alessandro Bastoni così come è accaduto lo scorso anno con Yann Bisseck e Benjamin Pavard.

Al fine di raggiungerlo, la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere in piedi una trattativa di scambio con il cartellino di Marko Arnautovic, centravanti austriaco attualmente navigante in un limbo non ancora ben definito. Le intenzioni del club restano ancorate sulla cessione soprattutto per non ostacolare il minutaggio del nuovo arrivo Mehdi Taremi, già etichettato come alternativa principale a Marcus Thuram come perno dell’attacco.