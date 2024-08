Tutta la verità su Gudmundsson all’Inter: l’annuncio dell’Ad del Genoa

Albert Gudmundsson resta un pallino della dirigenza per l’attacco dell’Inter: le parole dell’Ad del Genoa chiariscono la situazione attuale

Ci sono colpi sul calciomercato che si sognano, si aspettano e magari alla fine si concretizzano pure. Non sappiamo se sarà così anche per Albert Gudmundsson all’Inter, ma al momento è parecchio complicata la pista che potrebbe portare l’islandese in forza ai nerazzurri, nonostante un corteggiamento – soprattutto al calciatore – che va avanti da mesi.

I campioni d’Italia, oltre che dalle basse possibilità di spesa, sono rimasti bloccati dalle mancate uscite nel reparto offensivo. Joaquin Correa, dopo aver giocato praticamente tutto il pre campionato come un titolare, non è ancora partito, pur restando ai margini del progetto dell’Inter. Lo stesso vale per Marko Arnautovic, che negli ultimi giorni ha anche accettato il ruolo di quarta punta, seppur con un minutaggio ridotto.

Proprio nelle ultime ore, quando la Fiorentina sembrava a un passo dalla chiusura per Gudmundsson, facendo svanire la possibilità dell’Inter di arrivare all’islandese, si è tornati a parlare di uno scambio con il bomber austriaco ex Bologna, che resta molto difficile concretizzare per cifre e per la volontà del nerazzurro.

L’annuncio dell’Ad del Genoa su Gudmundsson: “Interesse, ma zero offerte dall’Inter”

Nel weekend, ironia della sorta, inizierà il campionato di Serie A e sul campo si sfideranno proprio Genoa e Inter, in uno scontro che promette faville, non solo in campo ma anche sul calciomercato.

Andres Blazquez, Ad del club ligure, ha parlato ai microfoni di ‘TuttoSport’ della situazione di Gudmundsson, parole agrodolci per i tifosi dell’Inter: “Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà”.

Ha anche detto che il calciatore salterà la prima giornata e che l’offerta della Fiorentina è da ritenersi ‘inaccettabile’. Invece, sull’Inter nello specifico ha dichiarato: “Non abbiamo mai avuto un’offerta formale dall’Inter. Credo sia interessata ma a oggi non ci ha mandato alcuna offerta. Se le offerte non ci convincono e non c’è un sostituto all’altezza, resteremo al 100% con Albert”. Insomma, nessuna ipotesi è da scartare, neanche quella che da tanto fumo non esca l’arrosto e il fantasista resti con il Grifone.