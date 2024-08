Inter, ha firmato il contratto: c’è l’annuncio UFFICIALE

Arriva l’annuncio ufficiale che interessa anche e soprattutto l’Inter: il giocatore ha posto la sua firma sul contratto, tutti i dettagli

Prosegue il calciomercato dell’Inter con Marotta e Ausilio concentrati per l’arrivo di altri giocatori per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Al momento, quella nerazzurra è la squadra più completa della Serie A. Sono arrivati giocatori esperti come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che numericamente sostituiscono Alexis Sanchez e Stefano Sensi, ma è chiaro che possono dare qualcosa in più.

Ma non solo, perché l’Inter si è voluta assicurare anche il portiere del futuro pagando 13,5 milioni di euro dal Genoa per Josep Martinez. Nelle prossime ore potrebbero anche arrivare giovani talenti come Mikayl Faye e Mateos Palacios. Non è ancora chiaro se Ausilio tenterà l’affondo per entrambi, ma è sicuro che il club nerazzurro voglia fare un investimento per la difesa.

E in più c’è quel Gudmundsson che interessa molto, anche se chi è in pole sembra la Fiorentina. La carta per convincere il Genoa può essere Arnautovic, che però va convinto ad accettare la destinazione. Mentre si valutano gli aspetti diversi di un mercato particolare, il club nerazzurro deve definitivamente dire addio a un vecchio obiettivo.

Inter, sfuma definitivamente Arnau Martinez

Arnau Martinez ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Girona fino al 30 giugno 2027. Era diventata una telenovela nell’ultimo mercato, ma alla fine il terzino spagnolo ha deciso di restare. L’Inter aveva manifestato un interesse concreto, ma il Girona ha sempre alzato il muro e si era anche aperta la possibilità di ingaggiarlo a zero l’anno prossimo, visto che il contratto precedente di Arnau scadeva nel 2025.

C’era stata anche una proposta del West Ham, con Julen Lopetegui che apprezza molto le qualità del terzino classe 2003. Alla fine, ha prevalso la voglia di Arnau di giocare la Champions League con il Girona, club con il quale è legato praticamente da quando aveva quindici anni, quando arrivò nel settore giovanile dall’Hospitalet.

La scorsa stagione, Arnau Martinez ha collezionato 26 presente tra Liga e Copa del Rey, per un totale di 1.567′, siglando 3 assist. Troppo poco per il terzino spagnolo, che vorrebbe essere titolare fisso della formazione di Michel. L’Inter si era lasciata ingolosire dalla sua duttilità, visto che può giocare su entrambe le fasce, in posizione più avanzata e a volte è stato adattato anche a difensore centrale. Ma dovrà guardare altrove.