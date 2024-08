L’Inter ci riprova: colpo pazzesco in Liga

Nell’eventualità in cui il big dovesse dire addio tra un anno, Marotta è pronto a sferrare l’attacco per il talento iberico

C’è stato un momento, proprio nelle battute iniziali della sessione estiva di scambi, in cui i tifosi dell’Inter hanno tremato. Voci incontrollate dalla Germania parlavano di un affare quasi in dirittura d’arrivo tra il Bayern Monaco – che lo scorso anno ha visto interrompere un dominio che in Bundesliga resisteva da 11 campionati – e Hakan Calhanoglu. Col centrocampista turco che pareva non insensibile di fronte alla faraonica offerta del club bavarese.

Dopo le smentite di rito, ribadite poi dallo stesso ex Bayer Leverkusen in una recente intervista rilasciata a pochi giorni dall’inizio della stagione, la Beneamata si coccola il suo eccezionale playmaker scoperto non per caso da Inzaghi quando un certo Marcelo Brozovic si fermò per infortunio a metà della stagione 2022/23.

In realtà qualcuno sostiene che l’addio del rigorista infallibile sia solo rimandato di una stagione. Comunque vada quest’anno, insomma, Calhanoglu potrebbe comunque lasciare l’Inter, nonostante il suo contratto scada a giugno del 2027.

Nell’eventualità in cui il moderno metronomo del centrocampo interista prenda il volo, l’abile Marotta avrebbe già trovato il suo degno sostituto. Parliamo di un giocatore in grande ascesa, recentemente seguito molto da vicino da una big d’Europa come il Liverpool ma il cui trasferimento Oltremanica è saltato all’ultimo per volontà esplicita del calciatore basco.

Marotta, il sogno (quasi) impossibile arriva dalla Liga

‘Mi mancherebbero il cibo e le montagne dei Paesi Baschi‘: questa l’incredibile motivazione fornita da Martìn Zubimendi a chiudere le porte dell’affare, già concluso tra Real Sociedad e i Reds sulla base di 60 milioni, per il suo trasferimento ad Anfiled.

Inutile sottolineare come la dirigenza del glorioso club britannico sia rimasta di sasso. Così come la controparte basca, che già pregustava un introito che avrebbe al contempo dato respiro alle casse societarie e consentito di rinforzare la squadra con una somma che definire tesoretto è dire poco.

Le cose però, come per il formidabile turco in maglia nerazzurra, potrebbero cambiare nella prossima estate. È questo il termine che si è dato Marotta per provare il colpaccio, per il quale affonderebbe gli artigli solo in caso dell’ipotizzato addio del centrocampista attorno al quale ruota molto del gioco di Simone Inzaghi.

In attesa di capire le eventuali evoluzioni sul doppio binario Milano-San Sebastiàn, le due compagini, già rivali nella scorsa fase a gironi della Champions League, si godono i loro gioielli. Il futuro però, sembra tutto da scrivere…