L’Inter è solo un ricordo, addio UFFICIALE: ha firmato il contratto

L’Inter rappresenta solo un ricordo per il calciatore. Da poco è stato firmato il nuovo contratto che lo lega ad un club per diversi anni

È stato un calciomercato con obiettivi chiari, ma anche uno sguardo alle diverse occasioni che la sessione poteva dare per l’Inter. Marotta ha lavorato in modo duro per completare il prima possibile la rosa a disposizione di Inzaghi. Ancora alcuni tasselli mancano, come per esempio un centrale mancino e una seconda punta. Comunque il lavoro maggiore è stato fatto ed ora la parola passa direttamente al campo.

Intanto per un giocatore l’Inter è solamente un ricordo. Il calciatore ha firmato ufficialmente il nuovo contratto e questo lo toglie dal calciomercato e, soprattutto, gli consente di iniziare la nuova stagione senza particolari dubbi su dove giocare la prossima stagione.

Calciomercato: ufficiale il rinnovo, niente Inter

Il nuovo contratto con il club chiude le porte ad un possibile trasferimento. Il calciatore nelle scorse settimane era stato accostato all’Inter visto l’accordo vicino a finire con l’attuale squadra, ma ora l’annuncio ufficiale chiude definitivamente le porte ad un trasferimento in nerazzurro in questa sessione di calciomercato oppure durante la prossima estate.

Bruno Fernandes, quindi, non vestirà la maglia dell’Inter nelle prossime stagioni. Il portoghese era stato accostato ai nerazzurri considerando il contratto vicino alla scadenza con il Manchester United. Ora, però, l’ex Udinese ha deciso di dire sì alla proposta arrivata dai Red Devils e continuare l’esperienza in Inghilterra almeno fino al 2027. Un rinnovo che chiude le porte ad un trasferimento immediato a Milano. Poi naturalmente il calciomercato riserva sempre molte sorprese e non possiamo escludere che nelle prossime stagioni ci possa essere un cambio di piani e magari avere qualche chance per arrivare al lusitano.

Per il momento, però, il futuro del giocatore è ancora al Manchester United. Un rinnovo fino al 2027 con opzione per un altro anno. Notizia che fa molto felici i tifosi oltre che naturalmente anche Bruno Fernandes. “La mia passione verso questa squadra la conoscono tutti – il suo primo commento dopo il prolungamento – capisco la responsabilità e l’importanza di vestire la maglia dei Red Devils. So anche la dedizione che serve per rappresentare una squadra simile. Non avrei rinnovato se non credessi che i momenti migliori con questa maglia debbano ancora esserci“. Parole che confermano la volontà del giocatore di continuare l’avventura con la squadra inglese.