L’Inter ha una nuova stella: “Stupirà tutti”

Stupirà tutti, ne sono convinti compagni di squadra e dirigenti: l’Inter è pronta a godersi una nuova stella

L’Inter si augura che possa esplodere, in modo da guadagnarci in ogni caso. Da parte dello staff e della dirigenza del club nerazzurro c’è sempre stata grande fiducia nelle qualità del ragazzo. E ora potrebbe già essere arrivato il momento di passare dalla teoria ai fatti. Troppo presto? Dipende dai punti di vista. I veri campioni fanno la differenza già prima di compiere vent’anni…

Presentato alla stampa mercoledì 14 agosto, in contemporanea con gli altri nuovi acquisti De Lange, Rulli ed Elye Wahi, il diciannovenne Valentin Carboni sembra aver già conquistato tutti nel Sud della Francia. Fabrizio Ravanelli, in veste di dirigente del Marsiglia, lo ha introdotto spendendo parole di lode e presagendo per lui un campionato da protagonista.

Anche la stampa transalpina crede molto nel giovane arrivato dall’Inter. Sembra quasi che tutti si stiano preparando a vedere in azione il vero giocatore chiave dell’Olympique Marsiglia allenato da De Zerbi. Di fronte ai microfoni, il giovane ha dichiarato di essere contentissimo di essere arrivato in Ligue 1, in una squadra importante come l’OM. Si è detto anche orgoglioso di aver fatto parte della squadra nazionale che ha vinto la Copa America.

“Stare accanto a Lautaro mi ha aiutato molto. Guardandolo ho imparato tante cose… Avere accanto giocatori come Messi, Di Maria e Dybala, campioni che hanno brillato in Argentina, è una grande opportunità per me“, ha detto Valentin. “Questi giocatori hanno fatto parte della mia infanzia e poter stare con loro e imparare da loro è un’esperienza straordinaria“.

Anche il portiere argentino Geronimo Rulli, neo acquisto dell’OM (preso dall’Ajax) presentato alla stessa conferenza stampa, ha parlato benissimo di Valentin Carboni, dichiarando che il giovane stupirà tutti: “Credo che molti rimarranno sorpresi. Sta giocando con la maturità di un ragazzo di 26-27 anni. E se riuscirà a mostrare anche solo il 10% di quello che ha mostrato con la Nazionale, ci darà tante soddisfazioni. Non ho dubbi che farà un ottimo lavoro“.

Lodi per Carboni: “Stupirà tutti“

C’è stata un po’ di confusione sulle vere cifre che hanno portato alla cessione a titolo temporaneo di Valentin Carboni al Marsiglia. Il ragazzo è stato ceduto in prestito oneroso (1 milione) con opzione di riscatto fissato sui 35 milioni. Con controriscatto a 40 a favore dell’Inter. In pratica, i nerazzurri potrebbero versare 4 milioni ai francesi come premio valorizzazione.

Intanto i francesi si aspettano di vederlo presto in campo per capire se il giovane potrà fare sul serio la differenza come dicono in tanti (compresi i compagni di squadra Balerdi e Rulli. Valentin ha preso però una botta la scorsa settimana contro l’Augsburg, per questo potrebbe partire dalla panchina per la prima partita di Ligue 1 contro il Brest.

Sempre in conferenza stampa, Carboni ha ammesso di aver scelto di passare al Marsiglia anche per la presenza di alcuni connazionali in squadra: per lui è stato fondamentale poter contare su amici che potranno aiutarti con la lingua e con l’ambientamento. “Ma sono qui anche per il valore del club che mi ha cercato a lungo e per l’allenatore che mi ha sempre voluto. Questa cosa è importante per me e voglio ripagare la loro fiducia“, ha aggiunto.

Nelle mani di De Zerbi

Stupirà davvero tutti, il giovane Carboni? Lo scorso anno, al Monza, pur mettendosi in luce in alcuni match, non ha mai fatto davvero la differenza. Ora però è cresciuto e ha preso confidenza con il calcio che conta. Sulla sua esperienza in Brianza, il ragazzo ha detto che l’annata è stata difficile per via della molta concorrenza.

“Però ho imparato molto“, ha aggiunto. “È stato il mio primo passaggio tra i professionisti, anche se in un campionato che conoscevo. Ringrazio il Monza per quanto ha fatto per me“.

Valentin si è detto entusiasta di poter lavorare con De Zerbi e di poter essere schierato sulla trequarti: “Giocare dietro una punta mi piace di più ma cercherò di seguire le indicazioni del mister e di farmi trovare pronto“.