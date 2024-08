Marotta rompe gli indugi: offerta per avere subito il nuovo difensore

L’obiettivo essenziale per il calciomercato dell’Inter è l’arrivo di un nuovo difensore di piede mancino: Marotta rompe gli indugi e prepara l’offerta

Il calciomercato dell’Inter è piuttosto magro alla voce nuovi acquisti, almeno per quanto riguarda la prima squadra, ma non tutto è perduto perché presto Simone Inzaghi potrebbe essere accontentato con l’arrivo del difensore di piede mancino che ha richiesto a gran voce e che dovrebbe svolgere il ruolo di braccetto di sinistra, facendo le veci di Alessandro Bastoni.

Tanti nomi sono circolati fino a questo momento, ma ora le piste Hermoso e Kiwior sembrano definitivamente tramontate per motivi diversi, lasciando spazio a nomi giovani e dal grande futuro che potrebbero fare le fortune dell’Inter. Il cerchio si stringe attorno a Tomas Palacios e Mikayil Faye, quest’ultimo dalla cantera del Barcellona.

Il primo è il calciatore che somiglia di più a Bastoni: è dotato di grandi doti atletiche, forza fisica ed è capace di rompere la linea del pressing avversario con grande sicurezza, arrivando direttamente all’assist o addirittura al gol – è diventato celebre un suo gol in cui partiva dalla difesa, per poi scaricare sotto la traversa un bolide imprendibile per il portiere. Ora Marotta e Ausilio sembrano piuttosto decisi a portare avanti l’affare per l’argentino.

Marotta stringe per Palacios: pronta la prima offerta

Da braccetto di sinistra, anche se ha ancora tanti margini di miglioramento, Palacios sembra quasi il nome ideale. Non ha pretese di titolarità, non immediata, e può crescere sensibilmente nei prossimi anni, diventando un punto di riferimento per un club ancora oggi a marchio argentino.

Per questo, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta ha scelto lui come nuovo difensore ed è pronto a recapitare una prima offerta al Talleres da 5 milioni di euro. Ricordiamo che ora il ragazzo è in prestito con diritto di riscatto all’Independiente Rivadavia, quindi dovrebbe tornare al suo club di appartenenza prima di arrivare a Milano.

Vediamo se quest’affondo porterà l’affare alla conclusione in tempi brevi, anche perché sull’argentino inizia a essere importante anche il pressing del Lipsia. Non bisogna scartare del tutto neanche la pista Faye, ma con due ostacoli: il senegalese costa molto di più, sui 15 milioni di euro, e lascerebbe il Barcellona solo per trovare la titolarità fissa, cosa che l’Inter non gli può garantire attualmente.