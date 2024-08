Skriniar ‘cacciato’ dal PSG, voci sul ritorno all’Inter: come stanno le cose

I rapporti tra il PSG e Milan Skriniar si fanno tesi proprio quando torna in ballo il suo nome per l’Inter: come stanno le cose

La parabola di Milan Skriniar al PSG sembra arrivata a un punto cruciale. Lo slovacco aspettava da un anno di vestire la maglia del club campione di Francia, dopo che Steven Zhang aveva deciso di rifiutare l’ultima offerta da parte dei transalpini. Da lì è iniziato un braccio di ferro che non ha fatto bene a nessuno e dopo alcuni mesi, e una stagione negativa, il centrale ha deciso di salutare i nerazzurri a parametro zero, per poi firmare proprio con il PSG.

La storia d’amore con l’Inter, quindi, non è finita nel migliore dei modi, ma nelle ultime ore stanno continuando a circolare voci sul fatto che Skriniar sia stato proposto ai meneghini da alcuni intermediari, esattamente come alla Roma e al Napoli, e possa davvero tornare in nerazzurro.

Tutto parte, quindi, ancora una volta dal PSG, che non è stato per nulla soddisfatto dal rendimento del centrale e ora, ben prima della scadenza del suo contratto, è pronto a metterlo alla porta. ‘Le Parisien’ ha fatto la lista di tutti gli esuberi del club francese e si tratta di un elenco piuttosto lungo in cui figura senza dubbio anche l’ex Samp. Di sicuro, il calciatore è in vendita, ma la strada verso Milano per il momento resta sbarrata.

Il ritorno di Skriniar all’Inter non si fa: il rifiuto dei nerazzurri

È chiaro che si stia profilando un nuovo braccio di ferro tra Skriniar e il suo attuale club, con il PSG che vuole subito disfarsene e liberarsi del suo ingaggio, mentre lo slovacco vorrebbe una nuova opportunità e rispettare il suo contratto. Un’offerta interessante per entrambe le parti in causa potrebbe cambiare tutto all’improvviso, ma non arriverà dall’Inter.

I nerazzurri cercano un nuovo braccetto di sinistra con caratteristiche simili a Bastoni – Palacios è il primo nome della lista – e l’ex capitano non corrisponde a quest’identikit. In più, Marotta ha rimandato all’anno prossimo il colpo per il cuore della difesa e, in ogni caso, sta puntando profili diversi da Skriniar, che dovrebbe anche riallacciare i legami con l’ambiente.

In Italia, l’unica pista veramente convincente resta il Napoli: Antonio Conte lo conosce bene e lo vorrebbe anche in Campania, ma al momento anche i partenopei sembrano più concentrati su altri ruoli e obiettivi. Il problema è comunque in misura maggiore per il PSG, visto che il calciatore ha sempre detto di voler restare in ogni caso.