Sorpasso Inter, il Milan resta a bocca aperta

La ricerca annuale sulla mappa del tifo in Italia ha dato risultati netti: l’effetto Scudetto ha creato grande entusiasmo attorno all’Inter

Uno scudetto (il ventesimo, quello della stella) e sei trofei complessivi. Spalmati nei tre anni di brillante gestione targata Simone Inzaghi. Conditi dalla straordinaria cavalcata Champions del 2022/23, quella arrestatasi solo in finale – una partita in cui l’Inter ebbe addirittura tante occasioni per pareggiare il match – contro quello squadrone chiamato Manchester City. E senza dimenticare che già nel 2021 i nerazzurri si erano laureati Campioni d’Italia.

In questo lasso di tempo le rivali del club nerazzurro non hanno raccolto che le briciole. Un tricolore il Milan, uno il Napoli, mentre la Juve di Allegri ha messo in cascina solo una misera Coppa Italia. Non c’è dubbio che negli ultimi anni la Beneamata stia dominando il calcio italiano forse ben più di quanto dica lo già straordinario palmarès appena ricordato.

Inevitabilmente tutto ciò si ripercuote sull’entusiasmo della piazza, in un mercato – quello del tifo – che in teoria sarebbe saturo (raro trovare casi di adulti che cambino la loro fede calcistica) ma che in realtà, attraverso le nuove leve, si nutre di spinte sempre nuove.

Di persone che magari, abbagliate dalla grandezza di una squadra che sta dando spettacolo da almeno tre anni. decide di avvicinarsi al calcio. Scegliendo i colori nerazzurri come quelli da sposare.

Inter, oltre 4 milioni di tifosi in Italia

Nelle ultime ore sono emersi i risultati della ricerca annuale ‘Sponsor Value‘ di StageUp e Ipsos, che nel report per in vista della Serie A 2024/25 si è soffermata anche sul trend del tifo tra il 2010 ed il 2024. Ne è uscito un quadro che conferma la grande crescita dell’amore attorno al club di Viale della Liberazione, confermato da numeri inequivocabili.

L’approfondimento relativo a giugno 2024 evidenzia come la Juventus resti la squadra più seguita dagli italiani con quasi 8 milioni di tifosi, seguita dall’Inter (4,1 milioni), dal Milan (3,8 milioni), dal Napoli (2,9 milioni) e dalla Roma (quasi 1,8 milioni).

Bianconeri – nonostante la non eccellente stagione – e nerazzurri hanno fatto segnare un aumento (deciso quello dell’Inter) rispetto alla passata stagione, mentre rossoneri e partenopei hanno accusato un calo. Stabile la Roma. Le performances europee e non solo di Atalanta, Fiorentina e Bologna causato aumenti talvolta considerevoli nel numero dei tifosi dei suddetti club.

+18%, +14% e addirittura +47% sono i rispettivi incrementi nella mappa del tifo di tre realtà accomunate dal bel gioco e dai risultati straordinari conseguiti chi negli ultimi 10 anni, chi nell’ultimo biennio, chi nella scorsa stagione.