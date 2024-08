Colpo di scena Skriniar: affare dell’ultimo minuto

Il difensore slovacco ex Inter non gode di grande considerazione dalle parti di Parigi: la cessione last minute è dietro l’angolo

Forse non è un caso che la cosa migliore in maglia PSG l’abbia fatta vedere proprio in quello stadio che lo aveva designato suo idolo. E che aveva anche salutato con piacere quella fascia da Capitano che Simone Inzaghi gli affidò poco prima che scoppiasse la telenovela legata al suo passaggio al club parigino.

Curiose la storia e la parabola di Milan Skriniar, oggettivamente uno dei migliori difensori, per rendimento e carisma, della storia recente dell’Inter. Lusingato dalla proposta milionaria della società di Al-Khelaifi, lo slovacco si rifiutò di prolungare il suo contratto con la Beneamata, deciso ad arrivare a scadenza per poi andare via a costo zero. Provocando, oltretutto, un danno economico al quel club grazie al quale si era consacrato ad altissimi livelli in Italia e in campo internazionale.

Sulla scia di ciò che aveva fatto appena due anni prima sulla sponda opposta del Naviglio un certo Gigio Donnarumma – passato anch’egli, prima del difensore, alla corte dei transalpini – Skriniar ha messo in atto un vero e proprio muro contro le proposte di Marotta. Il destino non avrebbe però premiato – esattamente come fece col portiere azzurro – la scelta di cambiare maglia. Di andar via dal posto in cui si era trattati da Re, per approdare in una squadra di campioni che però è sempre apparsa senz’anima.

Davvero clamorose le coincidenze del percorso professionale dei due big citati: le rispettive squadre hanno sempre vinto lo scudetto l’anno dopo il loro addio. Il Milan nel 2022 anche grazie ai miracoli di Mike Maignan; l’Inter nel 2024 sfoggiando la miglior difesa del campionato nonostante l’assenza dell’ex Sampdoria.

Skriniar, il PSG lo mette alla porta: cessione possibile

Vi avevamo accennato alla gioia personale – effimera, considerando poi il risultato finale della partita – che Skriniar ha provato quando lo scorso 7 novembre, proprio sotto quella Curva Nord che una volta inneggiava a lui, trafisse la difesa del Milan nel match di Champions. Forse non un caso, forse il fato avrebbe voluto che lo slovacco restasse quel simbolo di interismo che sempre era stato nei suoi anni in nerazzurro.

Sta di fatto che la stagione del PSG si concluse con l’ennesimo fallimento del sogno Champions, con relative critiche a tutti i giocatori protagonisti di deludenti prestazioni in campo europeo. Lo stesso centrale difensivo non si è certo salvato dai fischi e da una inesorabile discesa nella considerazione dello staff tecnico.

Oggi, metà agosto, nonostante la proclamata volontà del calciatore di restare, il PSG lo cederebbe volentieri. Un’operazione forse complicata, considerando l’ingaggio monstre del 29enne, ma che la dice lunga sul fallimento di un matrimonio già partito sotto cattivi auspici.