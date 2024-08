Inter, è fuori dal progetto: l’annuncio UFFICIALE del dirigente

Incertezze sul futuro di Tessmann fra sondaggi di mercato ed esclusione del Venezia, ora è fuori dal progetto dei lagunari per la prossima stagione e cerca squadra prima dell’inizio del campionato

Per molti club di Serie A questa sessione estiva ha portato diverse novità in organico. Fra le big, anche Juventus, Milan e Napoli si sono adattate allo strapotere dell’Inter che resta comunque favorita nella corsa al titolo anche in questa stagione; merito soprattutto delle poche ma efficaci mosse di consolidamento dell’organico da parte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

Gli acquisti sono stati infatti limitati dal contesto finanziario eppure rappresentano l’ennesimo punto di svolta per Simone Inzaghi, visto che quest’ultimo potrà meglio adattare il reparto offensivo e dare continuità a quello mediano. L’innesto di Piotr Zielinski pesa non poco per importanza e bagaglio d’esperienza internazionale, senza togliere il fatto che l’Inter si sarebbe altresì avvicinata negli ultimi tempi anche ad un altro mediano dal buon seguito in Serie A. Trattasi del roccioso centrocampista Tenner Tessmann, statunitense di proprietà del Venezia, pronto al salto nella massima serie già da questo weekend.

Tessmann, rottura totale col Venezia. Sfumano Inter e Fiorentina

Il calciatore ha sentito su di sé le pressioni del mercato ed avrebbe da subito lasciato intendere che avrebbe abbandonato il progetto dei lagunari laddove fossero sussistite tutte le condizioni del caso.

La pista nerazzurra è apparsa da subito invitante e sembrava che i discorsi fossero ben avviati: quel che mancava era effettivamente l’ok del calciatore, ancora dubbioso e speranzoso di sondare anche altre alternative per un posto da titolare. Cosa su cui non avrebbe avuto garanzie, tra le file di Simone Inzaghi. Col tempo l’Inter ha virato su altre opzioni e adesso, a poco dalla chiusura della sessione estiva di mercato, per Tessmann la situazione si complica.

A mezzo di una nota dal sapore ufficiale rilasciata per le pagine de ‘Il Gazzettino”, infatti, il direttore sportivo Filippo Antonelli ha dichiarato che lo statunitense è stato messo fuori rosa per motivazioni legate al suo comportamento sul mercato. “Ha fatto tutto da solo, dispiace ma non è qualcosa che dipende da noi. Qui vogliamo calciatori che credono nel nostro progetto. Se dovesse restare non sarà facile riallacciare il rapporto”, ha ammesso. Il tutto a margine della rottura con la Fiorentina e la retromarcia dell’Inter. Insomma, per Tessmann si prospettano giornate di fuoco per capire come andrà a finire.