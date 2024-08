La folle idea di Inzaghi per Bisseck: cambia il ruolo e anche il calciomercato

Yann Bisseck sta diventando sempre più un calciatore importante per l’Inter del presente e del futuro. Inzaghi medita un cambio di ruolo per lui

Tra le più belle sorprese della scorsa stagione, quella che ha portato alla conquista della seconda stella, non si può non annoverare anche Yann Bisseck. Parliamo di un giovane che, dopo un breve periodo di apprendistato, è riuscito fin da subito a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi, che l’ha premiato con diverse presenze in campo ed esaltando le sue qualità tecniche e tattiche.

Il tedesco è riuscito a impressionare nel ruolo di braccetto di destra, mostrando le sue capacità nel creare gioco, saltare la prima linea di pressing avversaria e diventando letale soprattutto in fase offensiva. Basta pensare al gol stupendo realizzato di testa contro il Bologna, in cui ha sfruttato una pennellata di Alessandro Bastoni, arrivata dall’altra parte del campo per segnare un gol pesantissimo per la seconda stella.

Certo, ancora difensivamente può crescere tanto nella lettura di alcune situazioni di gioco, nell’applicazione, nella concentrazione e anche in marcatura, ma se Inzaghi riuscirà ad affinare queste consapevolezze, si troverà di fronte un difensore completo e moderno, come non ce ne sono tanti sul calciomercato, se non a peso d’oro.

L’Inter punta forte su Bisseck: Inzaghi lo prova nel cuore della difesa

Per questo l’Inter non è rimasta ad ascoltare le offerte provenienti dell’estero, le possibili proposte mostruose che avrebbero potuto far vacillare la società. Non è questo il momento dell’addio, semmai dell’esplosione completa nella stagione che sta per iniziare e in cui Bisseck potrebbe essere grande protagonista, alternandosi sempre più spesso con Benjamin Pavard.

In realtà, però, Inzaghi non ha solo questi programmi per lui. L’ex Aarhus, infatti, è stato provato anche nel cuore della difesa, lì dove di solito agiscono de Vrij o Acerbi, coperto dai due braccetti. Chissà se sarà un’ipotesi che vedremo anche in futuro, di sicuro in partenza limiterebbe un po’ le sue scorribande offensive che tanto piacciono ai tifosi.

Se però Bisseck dovesse trovarsi bene anche in quella posizione, a quel punto ci sarebbe un problema in meno per l’Inter sul calciomercato. Sia de Vrij, sia Acerbi, infatti, potrebbero dire addio a giugno 2025 e Marotta potrebbe essere costretto a investire su due sostituti di primo livello al loro posto. Con un Bisseck stabilmente titolare, ci sarebbero meno pressione e più soldi a disposizione da piazzare altrove.