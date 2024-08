DIRETTA Genoa-Inter, segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Genoa di Gilardino nella prima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena sul campo del Genoa a Marassi nel primo anticipo del sabato che, insieme a Parma-Fiorentina, apre il campionato di Serie A stagione 2024-25. Una sfida che mette in palio tre punti già importanti per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia di un successo su un campo difficile per iniziare la stagione con il piede giusto e provare a bissare lo scudetto vinto qualche mese fa. Il precampionato dei campioni d’Italia era iniziato bene con le vittorie contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, poi sono arrivati i passi falsi del pareggio in pieno recupero con il Pisa ed il ko con gli arabi dell’Al Ittihad, prima del buon pari in trasferta contro il Chelsea. Per i rossoblù di Alberto Gilardino, invece, si tratta già della seconda gara ufficiale, dopo la vittoria nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana che ha regalato loro il derby con la Sampdoria nel turno successivo. La partita sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet soltanto sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio per 1-1 grazie ai gol di Arnautovic e Dragusin. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Ferraris’ tra Genoa e Inter live in tempo reale.