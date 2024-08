Le formazioni UFFICIALI di Genoa-Inter: Inzaghi ha sciolto il dubbio Lautaro Martinez

L’Inter si appresta a scendere in campo per la prima giornata di campionato contro il Genoa: sono appena state comunicate le formazioni ufficiali

Il tempo delle attese è finito, perché tra pochi minuti l’Inter campione d’Italia scenderà in campo per l’esordio contro il Genoa. Diversi dubbi accompagnavano Simone Inzaghi alla sfida, soprattutto in attacco. Alla fine, però, hanno recuperato sia Lautaro Martinez, sia Mehdi Taremi.

Le assenze, però, restano e sono quelle di Zielinski, Buchanan e de Vrij, anche se per il primo e il terzo non dovrebbe essere uno stop di lungo conto. In difesa, il tecnico piacentino doveva sciogliere il dubbio tra Bisseck e Pavard, esattamente come sulla corsia destra, dove il ballottaggio era vivo tra Dumfries e Darmian. Per il resto confermata le anticipazioni della vigilia, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella a comporre il centrocampo.

Tante novità anche nel Genoa, che ha dovuto sostituire Retegui e Gudmundsson, due degli uomini più importanti della scorsa stagione e dei più ambiti anche dalle big – l’Inter ne sa qualcosa. Andrea Pinamonti non è ancora a disposizione, lo sarà con ogni probabilità dalla prossima partita, ma i liguri sono comunque un avversario temibile e da non sottovalutare. Di seguito le formazioni ufficiali appena comunicate dalle due squadre, in cui l’esclusione più pesante è certamente quella di Pavard.

GENOA (3-5-2): 95 Gollini; 14 Vogliacco, 13 Bani, 4 De Winter; 59 Zanoli, 32 Frendrup, 47 Badelj, 17 Malinovskyi, 3 Martin; 9 Vitinha, 10 Messias.

A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Bohinen, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 22 Vasquez, 40 Fini, 53 Pittino, 55 Accornero, 69 Ahanor, 73 Masini, 74 Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 47 Fontanarosa, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.