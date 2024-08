L’Inter chiude l’affare: ufficialità nelle prossime ore, arriva lunedì

Vicina una chiusura di una operazione per l’Inter. Il giocatore è atteso lunedì per iniziare gli allenamenti. Ufficialità nelle prossime ore

Ultimi giorni di calciomercato per l’Inter. I nerazzurri devono chiudere alcune operazioni in entrata e in uscita. Simone Inzaghi ha chiesto un centrale mancino e una seconda punta, ma sono anche diversi i giocatori che sono ormai prossimi a lasciare il club campione d’Italia per iniziare un percorso diverso e giocare con maggiore continuità rispetto agli ultimi tempi.

E una operazione sembra essere ormai prossima alla chiusura. L’accordo è stato trovato e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di questo affare. Nella giornata di lunedì, inoltre, il giocatore è atteso per iniziare gli allenamenti ed essere pronto per iniziare la nuova avventura. Un colpo sicuramente importante visto che si tratta di un calciatore di qualità e che presto potrebbe diventare uno dei punti di riferimento della squadra.

Calciomercato Inter: affare concluso, ufficialità ad un passo

L’Inter è pronta all’esordio contro il Genoa. Un primo test importante per il club nerazzurro dopo le amichevoli, che hanno dato dei segnali positivi, ma anche negativi (soprattutto dal punto di vista di risultati ndr). Partita che non dovrebbe vedere protagonista uno dei giocatori che ha trovato spazio durante il ritiro della squadra di Simone Inzaghi.

Issiaka Kamate, infatti, è sempre più vicino a lasciare l’Inter per iniziare una nuova avventura. Dopo essere definitivamente sfumata la possibilità di andare a giocare in Belgio con l’Anderlecht, il giovane è ad un passo dall’Avs. Secondo quanto riferito da Record, il calciatore franco-ivoriano nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore del club portoghese e nella giornata di lunedì si aggregherà al gruppo per iniziare la preparazione in vista della partita con il Gil Vicente. Una operazione che consentirà al centrocampista classe 2004 di trovare maggiore continuità e provare magari in futuro a tornare in nerazzurro ed essere assoluto protagonista.

Stando a quanto riferito da Tuttosport, i nerazzurri hanno voluto mantenere il controllo sul giocatore inserendo un controriscatto a 2,3 milioni di euro (300mila euro in più rispetto al riscatto fissato per il club portoghese ndr). Una trattativa che si può considerare chiusa e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per avere l’ufficialità e anche il primo allenamento del giocatore con la maglia dell’Avs. Una esperienza che gli permetterà di crescere e magari di acquisire quella esperienza importante per tornare in futuro a giocare con il club campione d’Italia.