Marotta da applausi, il colpo è ad un passo: il Milan resta di sasso

Un affare che i tifosi del Milan sognano da tempo: arriva Marotta a distruggere i rossoneri, capolavoro e colpo nerazzurro

Una delle questioni più spinose riguarda, inevitabilmente, l’attacco. Perché in casa nerazzurra i tifosi non attendevano altro che la firma di Albert Gudmundsson, da mesi corteggiato per arricchire il reparto avanzato dei campioni d’Italia. Alla fine, però, il nazionale islandese non ha atteso più l’Inter, accettando l’interessante proposta della Fiorentina.

Una beffa bella e buona che ancora oggi fa male. A questo punto difficilmente qualcosa si muoverà in attacco da qui a fine agosto, con Arnautovic e forse anche Correa pronti a dare ogni tipo di soluzione a Simone Inzaghi. Ma proprio questi due attaccanti vedranno esaurire il proprio contratto tra meno di un anno: a questo punto, la ricerca di un attaccante degno di questo nome per il 2025 è già cominciata. Sembra, quindi che Marotta possa far impazzire i tifosi.

Si parla di una trattativa che il presidente sta covando sottotraccia e che equivarrebbe ad un ceffone clamoroso nei confronti del Milan. Perché uno dei sogni di mercato del club rossonero potrebbe avvicinarsi a grandi passi alla firma, a zero, con l’Inter. Un colpo strepitoso quello che il presidente nerazzurro sta provando a mettere nero su bianco per la prossima estate. E così l’Inter si ritroverebbe in rosa uno degli attaccanti più apprezzati del panorama mondiale.

Niente Milan, va gratis all’Inter: bomber da urlo

Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Rimane questo il poker di attaccanti che Simone Inzaghi dovrà sfruttare da qui ai prossimi mesi: arrivano però indiscrezioni su un bomber che il Milan ha provato senza successo a regalare per mesi prima a Pioli e adesso a Fonseca.

L’Inter si starebbe muovendo con largo anticipo per la firma di Jonathan David. Il 24enne di Brooklyn, nazionale canadese come il nerazzurro Buchanan, da tempo è uno dei grandi sogni di mercato del Milan. Sembra che però Marotta sia deciso a superare rapidamente la concorrenza rossonera e portare alla Pinetina nell’estate 2025 la punta classe 2000 che difficilmente rinnoverà con il Lille. Impossibile pensarci per i prossimi dieci giorni ma, come spesso accade, quando si tratta di parametri zero Marotta è semplicemente insuperabile.

E così il Milan si ritroverebbe a mani vuote: a conferma del forte interesse dei campioni d’Italia per David le ultime indiscrezioni di ‘Sportmediaset’. Sfumato clamorosamente Gudmundsson finito alla Fiorentina, adesso la nuova priorità del mercato nerazzurro è il nazionale canadese che promette di essere uno dei nomi più gettonati per luglio 2025. Nel suo ultimo anno al Lille David ha segnato 26 gol con 9 assist in 47 presenze totali.