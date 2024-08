Oaktree porta il talento americano all’Inter: lo consiglia Messi

L’Inter con Oaktree guarda con attenzione al campionato americano. E uno dei talenti della MLS potrebbe presto arrivare in nerazzurro

L’Inter guarda al presente, ma anche al futuro. Le indicazioni date da Oaktree per il club nerazzurro sono molto chiare: bisogna iniziare a lavorare da subito per costruire la squadra delle prossime stagioni. I primi colpi sono già stati messi a segno, ma si sta cercando di individuare i talenti presenti sul panorama internazionale per dare continuità al lavoro fatto in questi ultimi anni per rendere ancora maggiormente competitiva la squadra.

E con Oaktree si guarda con attenzione al campionato americano. I nerazzurri potrebbero presto affondare il colpo su uno dei talenti che si stanno mettendo in mostra in MLS. Si tratta di un calciatore sicuramente di qualità e con ampi margini di crescita. E sicuramente la presenza di una proprietà americana potrebbe facilitare questo rinforzo importante.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, arriva dalla MLS

L’Inter lavora con attenzione a come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ma in casa nerazzurra si pensa anche ad individuare i rinforzi giusti per la squadra del futuro. L’obiettivo da parte di Oaktree è quello di riuscire in davvero poco tempo portare a Milano i migliori talenti a livello internazionale per riuscire a mantenere una certa competitività e continuare a restare ad un certo livello sia in Italia che in Europa.

E tra i possibili rinforzi per l’Inter ci potrebbe essere Benja Cremaschi. Il giocatore è uno dei talenti più importanti del calcio americano e le sue origini italiane faciliterebbero sicuramente il tesseramento. Da parte di Miami, squadra proprietaria del cartellino, nessuna ostruzione ad un passaggio in Italia e il prezzo si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro. Una eventualità da tenere in considerazione visto anche la presenza di una proprietà americana alla guida del club nerazzurro.

E per chiudere l’affare non è da escludere una discesa in campo di Zanetti. L’Inter Miami è la squadra di Lionel Messi e lo stesso vicepresidente nerazzurro potrebbe chiedere un consiglio al suo connazionale sul giovane giocatore americano. Insomma, una idea che è destinata a prendere piede in futuro. I ragionamenti sono in corso e non ci resta a questo punto che aspettare eventualmente i prossimi mesi per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. Il contratto in scadenza a dicembre 2025 potrebbe portare Marotta a valutare con attenzione questo colpo al termine del campionato.