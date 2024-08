Blitz Inter a Londra per il colpo a sorpresa: prestito con diritto di riscatto

Idea per l’attacco dell’Inter del futuro, ecco David Fofana del Chelsea. L’ex Union Berlino e Burnley è uno dei tantissimi esuberi della formazione inglese, apertura al prestito con opzione di riscatto

L’Inter si è mossa con criterio anche in questa sessione di mercato, come accaduto già in passato. Il tutto finalizzato a coprire i buchi in organico evitando che questi potessero pesare energicamente sui conti societari. Difatti la dirigenza nerazzurra ha chiuso le operazioni di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski limitando le uscite, mentre ha dedicato solo una minima parte del proprio budget per l’innesto del portiere Josep Martinez.

Ciò non toglie che comunque la società nerazzurra avrebbe acconsentito all’acquisto di un nuovo attaccante di caratura che potesse fare le veci di Lautaro Martinez, in stile Albert Gudmundsson. L’uscita di scena dell’islandese dai radar di Marotta perché indirizzato verso la Fiorentina, con cui ha infine chiuso l’accordo, ha slittato le attenzioni di Simone Inzaghi verso altre alternative. Proprio di recente sarebbe finito sul taccuino anche il nome di un centravanti ventunenne, rispecchiante i canoni anagrafici tanto cari al tecnico piacentino, ormai tra gli esuberi del Chelsea in Premier League.

Fofana grande esubero del Chelsea, idea Inter per l’attacco

Come noto infatti il club inglese avrebbe immesso sul mercato almeno diciassette calciatori, a dimostrazione di quanto profonde siano le intenzioni di rifondazione di un organico che negli ultimi anni ha collezionato pochissimi risultati utili. Le spese sono state ingenti in passato come anche nelle ultime settimane e per questo motivo la dirigenza inglese ha dovuto stilare una profonda lista di calciatori in esubero.

Fra questi c’è il nome di David Datro Fofana, ivoriano di spinta rientrato da un mesetto al Chelsea dopo la scadenza del prestito al Burnley. Il calciatore ha maturato un discreta esperienza in Premier League anche se l’impatto maggiore lo ha avuto in Eliteserien tra le file del Molde. Ha giocato anche all’Union Berlino in Bundesliga ed oggi sarebbe pronto ad una nuova avventura estera. Il Chelsea sarebbe altresì disposto a cederlo in prestito con opzione di riscatto e per l’Inter si tratterebbe di un affare da considerare per il futuro, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Marko Arnautovic