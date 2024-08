Inter disperata, non va via: trattativa definitivamente saltata

Il club nerazzurro non è riuscito a convincere il calciatore: l’affare è saltato, tutto da rifare per Marotta e soci

Anche i più grandi perdono. Anche chi da anni domina il mercato non fallendo praticamente un colpo – se si eccettua l’oneroso acquisto di Joaquìn Correa, al quale tuttavia sembra venga data un’altra possibilità – può incassare un periodo di sconfitte in serie.

È quello che sta accadendo negli ultimi giorni a Beppe Marotta, il moderno ‘Condor’ del mercato italiano. Dopo la beffa servita da Fiorentina e Genoa nell’affare Gudmundsson, il club nerazzurro ha contestualmente incassato il ‘no’ del club ligure all’arrivo di Marko Arnautovic, la cui trattativa poteva anche considerarsi slegata, almeno in parte, dall’approdo dell’islandese a Milano.

Tralasciando per un momento il fallimento dell’intenzione di piazzare il succitato ‘Tucu’ a qualche club italiano o estero, la dirigenza meneghina era sul punto di liberarsi di un altro esubero tecnico poco gradito alla piazza. L’affare, che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, è definitivamente saltato per esplicita volontà del calciatore. Che pare aver rifiutato la destinazione proposta, rovinando i piani di Inter e Sassuolo, che ormai avevano trovato l’accordo.

Radu s’impunta: ‘no’ al Sassuolo. Marotta torna al lavoro

Protagonista suo malgrado di una delle pagine più tristi e dolorose della recente storia nerazzurra, Ionut Radu è ancora sotto contratto col club di Viale della Liberazione fino al 30 giugno 2025. Dopo le esperienze in prestito alla Cremonese, all’Auxerre e al Bournemouth, il rumeno è tornato alla base. Ovviamente lo sfortunato estremo difensore è solo di passaggio, dato il compromesso rapporto con la piazza seguito all’incredibile errore di Bologna (era l’aprile del 2022) che di fatto consegnò lo scudetto ai rivali cittadini del Milan.

Invitato a più riprese anche sui social a lasciare la Pinetina, Radu sembrava, fino a poche ore fa, destinato al Sassuolo. Il club neroverde, dopo non aver trovato l’accordo con l’Inter per un ritorno a casa di Andrea Pinamonti, aveva concluso positivamente il dialogo con la controparte nerazzurra per l’immediato arrivo del portiere in Emilia.

L’Inter avrebbe fatto un prezzo di comodo per il classe ’97, riservandosi il diritto di una percentuale – oscillante tra il 20 e il 30% – sulla futura eventuale rivendita del ragazzo. Nulla da fare.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport, Radu avrebbe rifiutato il passaggio al Sassuolo, complicando di fatto i programmi dell’Inter in sede di sfoltimento della rosa. Il rumeno preferirebbe di gran lunga la Sampdoria, che però, dopo aver rifiutato sempre dall’Inter Filip Stankovic, sembra orientata verso un altro profilo per la difesa dei suoi pali.