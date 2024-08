Marotta già pensa al 2025, prenotato il colpo in casa Bologna

Un affare che Marotta porterà avanti per il 2025: Inter, il colpo dal Bologna prende forma e fa impazzire i tifosi nerazzurri

Il presente racconta di una squadra forte, completa in ogni reparto e che da qui a fine agosto potrebbe venire arricchita con le occasioni che il mercato potrà riservare. All’Inter manca probabilmente un difensore di piede mancino, come annunciato poche ore fa da Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza sa bene il valore dei suoi, è consapevole del fatto che sarà difficile riconfermarsi al vertice del calcio italiano, a maggior ragione visto che le rivali si sono rafforzate in maniera assai corposa. Uno scenario interessante che rischia di offrire a milioni di italiani una Serie A avvincente, combattuta e mai così spettacolare. La sessione estiva di calciomercato si avvia alla sua naturale conclusione e la dirigenza di Viale della Liberazione ha dovuto mandar giù alcuni bocconi davvero indigesti: su tutti, il mancato arrivo di Albert Gudmundsson.

L’islandese è stato sedotto per mesi dalla società di Oaktree prima di ritrovarsi a scegliere la Fiorentina, lasciando il Genoa dopo una stagione strepitosa. E se per l’anno prossimo per l’attacco rimane sempre più probabile un possibile assalto a Jonathan David del Lille, in scadenza proprio il 30 giugno 2025 con i francesi, c’è un altro colpo da urlo che Marotta sarebbe pronto a bloccare con mesi di anticipo. Fari puntati in casa Bologna, una delle realtà più belle e brillanti degli ultimi mesi: il lavoro di Thiago Motta, al di là della qualificazione alla Champions League, ha messo in luce uno dei talenti più apprezzati da Marotta.

Marotta scatenato: la stella del Bologna è una priorità

Ci sarà dunque da attendere la prossima estate per toccare con mano e vedere quali saranno le corpose novità a cui il presidente nerazzurro sta lavorando per l’Inter del futuro. E, come anticipato, una riguarderebbe proprio il Bologna: Marotta sta per prenotare il gioiello.

Piace da impazzire il 24enne scozzese Lewis Ferguson, padrone del centrocampo dei felsinei che ha conquistato la Serie A con prestazioni sontuose l’anno scorso. Il classe ’99 è attualmente ai box per un problema al ginocchio ed il Bologna dovrà farne a meno fino a gennaio: poi ci sarà il rientro in campo, mesi nei quali Ferguson dovrà tornare a mostrare il suo grande talento e magari riavvicinarsi con merito alla maglia nerazzurra. Marotta non lo ha perso di vista nemmeno per un secondo e così a luglio 2025 davanti all’offerta giusta Ferguson potrebbe approdare alla Pinetina.

Nell’ultima stagione ha collezionato tra Serie A e Coppa Italia 33 apparizioni totali, con 6 gol e ben 5 assist all’attivo. Numeri importanti, conditi da prestazioni davvero imponenti che lo hanno messo in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione. E a questo punto Beppe Marotta potrebbe, come spesso capita, giocare d’anticipo sulla concorrenza e garantire al centrocampo nerazzurro una nuova stella.