Adani sgancia la bomba: “Se lo prende l’Inter”

Lele Adani guarda con interesse al campionato italiano e sgancia la bomba: l’ex difensore nerazzurro è convinto che lo prenderà l’Inter

È stato un inizio di campionato sicuramente molto particolare. In attesa di Atalanta e Juventus, sono solo due le vittorie ottenute in questa prima giornata e tutti pareggi. Una partenza che lascia molti punti interrogativi tra le big. Il Napoli di Conte non convince, Milan e Inter hanno dimostrato lacune in fase difensiva. La Roma qualche difficoltà in quella offensiva. Le uniche note positive sono arrivate dalla Lazio, che con il 3-1 sul Venezia lancia un chiaro messaggio alle altre squadre.

Un avvio che porterà le squadre a ragionare anche se intervenire o no sul calciomercato. In attesa di novità e anche di come si comporteranno Juventus e Atalanta, a sganciare la bomba è Lele Adani. L’ex difensore nerazzurro in un’intervista si dice che alla fine la spunterà l’Inter. Una previsione che fa contento i tifosi del club meneghino, ma la strada resta lunga e c’è tanto da lavorare prima di avere certezze.

Il pareggio contro il Genoa ha lasciato qualche perplessità in casa Inter. Troppi errori e prestazioni sotto al livello della scorsa stagione. Il pericolo è quello che, come sottolineato da Bergomi nei giorni scorsi, molti giocatori non sono scesi in campo con la giusta cattiveria che ci vuole per vincere alcune partite. Serve assolutamente un cambio di passo per non dover partire in salita e rendere difficile la rimonta.

Adani non ha dubbi: “La spunterà l’Inter”

Chi, invece, continua ad avere fiducia nell’Inter è Lele Adani. L’ex difensore in un’intervista a Il Fatto Quotidiano fa il pronostico di questa Serie A e non ha dubbi: “Lo Scudetto sarà nerazzurro“. Parole che fanno sicuramente felici il club meneghino, ma la partenza non è stata delle migliori. Il punto in casa del Genoa lascia l’amaro in bocca per come è arrivato e ci si aspetta una reazione dagli uomini di Simone Inzaghi già dalla prossima giornata.

La partita contro il Lecce è l’ennesimo esame di maturità per questa squadra. La speranza è che si possa ritrovare quella solidità difensiva che la scorsa stagione è stata la vera arma in più dell’Inter. Per quanto riguarda il reparto offensivo, da Marassi sono arrivate indicazioni molto positive a partire dalla doppietta di Thuram. L’obiettivo è quindi di trovare la vittoria e mettersi definitivamente alle spalle un inizio di stagione non sicuramente positivo per alcuni aspetti.