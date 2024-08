Bergomi gela l’Inter: “Rischia di essere come il Napoli l’anno scorso”

Beppe Bergomi in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ gela l’Inter nella corsa Scudetto e fa un paragone con il Napoli dello scorso anno

Manca ormai sempre meno all’inizio del campionato. L’Inter arriva al via della stagione come squadra campione d’Italia e anche come grande favorita per lo scudetto. Un ruolo che rischia di complicare (non poco) il percorso da parte dei nerazzurri perché si sa: confermarsi da principale candidata alla vittoria non è assolutamente facile. C’è bisogno di una squadra assolutamente vogliosa di centrare l’obiettivo altrimenti si rischia una debacle importante.

Lo sa bene Beppe Bergomi che avvisa l’Inter. Il grande rischio per i nerazzurri è quello di fare come il Napoli dello scorso anno: una stagione sotto le aspettative e lontana dai primi posti. Non è sicuramente questo l’obiettivo da parte della squadra di Simone Inzaghi, che è pronta a partire da Genova per cercare di confermarsi e regalare altre importante gioie ai tifosi.

Bergomi avvisa l’Inter: “Un errore da non commettere”

La stagione è ormai pronta a partire e le squadre stanno lavorando per cercare di arrivare pronti alla prima giornata. Per l’Inter una trasferta sul campo del Genoa che rappresenta un test importante. Le amichevoli forse hanno evidenziato qualche lacuna di troppo e per questo motivo c’è curiosità di capire quale potrà essere la risposta. Per il momento non c’è nessun campanello di allarme, ma sicuramente c’è la necessità di un cambio di passo importante.

Anche Beppe Bergomi in un’intervista al Corriere dello Sport chiede all’Inter di prestare la massima attenzione a questa stagione. L’ex difensore nerazzurro mette la squadra di Inzaghi in prima fila nella corsa scudetto, “ma serve cattiveria agonistica per raggiungere i risultati. Se questa non c’è, il rischio è quello di fare come il Napoli lo scorso anno. Le altre partono con maggiori motivazioni. Quando arrivano 4-5- giocatori nuovi con voglia e con allenatori che gli danno qualcosa in più, allora il gap si può assolutamente azzerare“.

Il rischio da parte dell’Inter, quindi, è quello di avere una stagione difficoltosa a causa di una mancanza di voglia. Diciamo che per il momento questo non si vede. I nerazzurri hanno dimostrato, nonostante i risultati in amichevole non siano arrivati, di voler raggiungere ancora traguardi importanti. E anche dai nuovi le risposte sono state assolutamente positive. Ora la parola passa al campo e non ci resta che aspettare la partita contro il Genoa per avere le prime risposte.