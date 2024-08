Oltre il danno la beffa, l’annuncio fa infuriare i tifosi dell’Inter

Esordio con pareggio per l’Inter in Serie A con il Genoa. Nerazzurri beffati nel finale. Ecco cosa è emerso nel post partita

Un altro pareggio per l’Inter contro il Genoa. Come accaduto nello scorso campionato, ancora una volta i nerazzurri non sono riusciti a superare il Grifone a Marassi. Un 2-2 che non può lasciare rimpianti ai campioni d’Italia arrivati a un passo dalla vittoria prima di un convulso finale.

A vanificare la splendida doppietta di Thuram, il rigore provocato da un evitabile tocco di braccio di Bisseck, goffo nell’intervento di testa per respingere un cross in area. Un’ingenuità che è costata i tre punti agli uomini di Inzaghi che avrebbero già potuto allungare sul Milan, costretto al pareggio a San Siro di fronte a un ottimo Torino, ripreso nel finale sul 2-2 dal gol di Okafor.

A segnare il gol del pareggio per il Genoa è stato Junior Messias, schierato titolare in attacco da Gilardino per far fronte all’emergenza nel reparto offensivo per il Grifone ancora privo di Pinamonti (appena acquistato dal Sassuolo) e senza un sostituto di Gudmundsson, acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina dopo un tentativo last minute proprio dell’Inter che ha provato a inserirsi per l’islandese.

Messias, le dichiarazioni post partita: “L’ho sentita moltissimo”

Un rigore non certo calciato benissimo quello di Messias, respinto da Sommer proprio sui piedi dell’attaccante brasiliano, lesto a ribadire in rete a porta sguarnita sotto la curva genoana. Un gol che vale quasi doppio per Messias, considerati i recenti trascorsi al Milan, contraddistinti da numerose sfide decisive con l’Inter in Serie A, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia.

Partite che, evidentemente, l’ex rossonero non ha dimenticato come confermano le sue dichiarazioni post partita a DAZN: “Ho sentito moltissimo la partita di oggi, ho vissuto il Derby di Milano. Contro di loro ho perso una Supercoppa e una semifinale di Champions che ho ancora dentro. Ero sicuro di segnare il rigore ma Sommer è stato bravo. Poi sono rimasto lucido con il piede debole.”

Messias allude alle sfide della stagione 2022-23, quelle che hanno avviato il ciclo vincente dell’Inter nei Derby contro il Milan. Il brasiliano ha giocato da titolare la finale di Supercoppa di Riyad, è subentrato dopo un quarto d’ora nella semifinale di andata di Champions al posto di Bennacer infortunato ed è partito titolare nel match di ritorno, deciso dal gol di Lautaro. Una piccola rivincita personale, dunque, per Messias che ha impedito all’Inter di iniziare il campionato con una vittoria per il quinto anno di fila.