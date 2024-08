Chapeau Marotta, il colpo last minute è da applausi

Il presidente nerazzurro si prepara ad un affare allo scadere che farà impazzire i tifosi dell’Inter: ecco il grande nome

Saranno dieci giorni roventi in casa Inter. Dopo il mezzo passo falso con il Genoa, l’attenzione della dirigenza di Viale della Liberazione rimane elevatissima per quel che concerne gli ultimi giorni di questo calciomercato estivo. Marotta potrebbe mettere a segno un colpo che, se portato a termine, verrebbe considerato un capolavoro.

A tal proposito le idee non mancano e, dopo Palacios in difesa, la dirigenza nerazzurra avrebbe in tasca l’offerta giusta per uno dei big che da tempo è certo di cambiare casacca: l’opzione Inter sarebbe destinata a decollare. Simone Inzaghi lo ha ribadito senza nascondersi: l’Inter avrà bisogno del maggior supporto possibile in attacco. Anche se si trattasse di sforare il numero prestabilito, passando da quattro a cinque attaccanti. Uno rimarrebbe fuori dalla lista Champions.

Nel frattempo Alberto Gilardino, dopo il 2-2 di Marassi, ha aperto all’approdo di Joaquin Correa, un costosissimo esubero che in primis Marotta vorrebbe vedere lontano dalla Pinetina per far spazio ad altro. Caratteristiche simili a quelle di Gudmundsson, finito alla Fiorentina: il ‘Grifone’ potrebbe dunque giocare un ruolo cruciale nel mercato estivo dell’Inter. E quando mancano una manciata di giorni alla chiusura della sessione, un vero e proprio colpo di scena potrebbe stagliarsi agli occhi dei tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, colpo Chiesa in extremis

Il colpo last minute a cui Marotta non smette proprio di pensare rimane Federico Chiesa, separato in casa e fuori dai piani di Thiago Motta alla Juventus. Un nome di spicco, che potrebbe risorgere alle dipendenze di Inzaghi se l’Inter dovesse riuscire effettivamente a strappare il figlio d’arte, in scadenza il 30 giugno 2025 coi bianconeri.

Il quotidiano ‘Repubblica’ riporta di un vero e proprio terrore in casa Juventus riguardo ad un potenziale accordo già trovato – in ottica parametro zero, a giugno 2025 – tra l’entourage di Federico Chiesa e la dirigenza campione d’Italia. Ma se l’Inter dovesse arrivare a cedere uno tra Arnautovic o proprio Correa, la situazione potrebbe venire anticipata già entro fine agosto. La cifra stanziata da Marotta potrebbe toccare quota 10 milioni di euro, per avere subito in mano il cartellino di Federico Chiesa.

Uno scenario pazzesco, visto che la Juventus non vuole assolutamente rischiare di perdere a zero il classe ’97 che recentemente è stato accostato pure al Milan. Da comprendere se un’offerta al ribasso possa effettivamente risultare vincente agli occhi di Cristiano Giuntoli. Chiesa, nel suo ultimo anno a Torino, ha accumulato 37 presenze con 10 gol e 3 assist vincenti: sicuramente gli ultimi con la maglia della Juventus.