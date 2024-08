Intreccio last minute tra Correa e Dybala: operazione incredibile

Il destino di Joaquin Correa e Paulo Dybala potrebbe essere legato a stretto giro di posta: il futuro dei due argentini infiamma il mercato dell’Inter

Da giorni si parla della possibile partenza di Paulo Dybala negli ultimi giorni di mercato, con destinazione Al Qadsiah, in Arabia Saudita. Non è ancora chiaro se la trattativa andrà a buon fine o se la Joya alla fine resterà a Roma, ma le parti vanno avanti e stanno trattando concretamente la sua partenza già in questa sessione di calciomercato.

Resta il nodo buonuscita e non si conoscono ancora le cifre totali del trasferimento, ma la sensazione è che alla fine l’ex Juve possa davvero lasciare la Capitale e fare una scelta di vita, oltre che calcistica. In realtà, come è noto, il calciatore vorrebbe ancora giocare la Champions League ed essere protagonista nella massima competizione europea.

E l’Inter? I nerazzurri, purtroppo per tutti i tifosi che lo vorrebbero finalmente a Milano, hanno ricevuto la proposta da parte degli intermediari, ma non hanno intenzione di affondare il colpo, anzi è probabile che alla fine in attacco resti con la composizione attuale. Sempre che non arrivi un’offerta che possa convincere Joaquin Correa a lasciare l’Inter e accasarsi altrove.

La Roma può puntare su Correa dopo l’addio di Dybala

Se alla fine Dybala dovesse davvero salutare l’Italia e sbarcare in Arabia Saudita, la Roma potrebbe prendere addirittura due attaccanti per sostituirlo. Da tempo si parla anche di Federico Chiesa, che in realtà ora pare più vicino al Barcellona, ma un nome a sorpresa potrebbe presto prendere il sopravvento.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo l’arrivo del nuovo titolare, ci potrebbe anche essere un colpo last minute, una pista a sorpresa che porterebbe Joaquin Correa in giallorosso. Il Tucu è stato proposto ai giallorossi e piace a Daniele De Rossi, che potrebbe dire di sì al suo arrivo per avere un ampio ventaglio di soluzioni.

Il calciatore, da par suo, vorrebbe restare in Italia e cerca una piazza importante per dimostrare il suo valore. A spingere di più per l’affare è di sicuro l’Inter, che è ben consapevole di non poter incassare più di tanto per il cartellino del calciatore, in scadenza a giugno 2025, e già risparmiare i 7 milioni di euro lordi di ingaggio sarebbe veramente importante.