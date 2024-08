Ribaltone Inter, cambia tutto: può restare fino a gennaio

Colpo di scena in casa Inter, cambiano le strategie di mercato: salta tutto, può rimanere a Milano fino a gennaio

Due stelle, finalmente, sul petto. E la voglia immutata di ripetersi, di continuare a sognare lo Scudetto e perché no arrivare fino in fondo pure in Champions League. Le ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi non sono cambiate, nonostante l’inatteso passo falso di Marassi contro il Genoa. Un 2-2 che, per come è arrivato, di certo non avrà fatto felice il tecnico piacentino.

I piani dell’Inter in sede di calciomercato invece, a poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale, stanno vivendo dei continui cambiamenti. E non è affatto detto che tra entrate ed uscite più di una sorpresa possa concretizzarsi. Da questo punto di vista, i tifosi restano in perenne attesa.

Si parla tanto, tantissimo, della possibilità che Federico Chiesa possa accasarsi nella Milano nerazzurra entro fine agosto. Un matrimonio finito da tempo con la Juventus, il figlio d’arte è in cerca di rilancio e l’ipotesi di trasferirsi all’Inter piacerebbe non poco al classe ’97, su cui però ha messo la freccia il Barcellona.

D’altro canto tra le priorità assolute portate avanti da Beppe Marotta non può non esservi l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Tomas Palacios, in tal senso, si sta avvicinando a grandi passi alla maglia nerazzurra. Anche se la novità più inaspettata sembrerebbe riguardare un big che da settimane è considerato in partenza. Un clamoroso cambio di decisione in casa nerazzurra può portare alla permanenza a Milano, fino all’anno prossimo: ecco di chi si tratta.

Dietrofront Inter: non si muove fino a gennaio

Marotta lavora senza sosta per completare il prima possibile la rosa di Simone Inzaghi. Un Inzaghi che attende con ansia novità in entrata anche se uno dei rinforzi, decisamente inaspettati, potrebbe già essere a disposizione. Uno dei big in partenza alla fine potrebbe rimanere almeno per sei mesi a Milano.

Si parla di Joaquin Correa, in scadenza il 30 giugno 2025 con l’inter e reduce da un’annata in prestito tutt’altro che esaltante con la maglia del Marsiglia. Il ritorno alla Pinetina e adesso la possibilità sempre più concreta di vestire per altri sei mesi la maglia nerazzurra.

Per l’argentino non sono pervenute offerte rivelanti e così non è affatto da scartare la possibilità che Inzaghi se lo tenga stretto, come alternativa in attacco in un’annata che vedrà un calendario affollato di impegni per i campioni d’Italia in carica. A tal proposito, poi, non è escluso che con l’anno nuovo si riparli nuovamente di cessione per l’ex Lazio.

Il 30enne sudamericano non ha trovato spazio all’esordio contro il Genoa ma se dovessero continuare a non arrivare proposte interessanti, Inzaghi potrebbe definitvamente integrarlo e magari impiegarlo in ottica turnover per far riposare i titolari. Nell’ultima stagione in Francia, tra campionato e coppe, Correa ha racimolato appena 19 apparizioni senza né gol né assist a referto e con soli 682′ in campo.