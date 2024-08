Inzaghi accontentato: ci siamo per il grande colpo, c’è la data

Un grandissimo colpo in arrivo per la gioia di Simone Inzaghi: c’è già la data, Marotta lo porta subito all’Inter

Non è un mistero che il 2-2 con il Genoa, incassato in rimonta per mano della squadra di Alberto Gilardino, abbia lasciato tanto amaro in bocca in casa Inter. Una prestazione comunque positiva, macchiata solo da errori individuali – prima quello di Sommer, poi il fallo di mani di Bisseck – e che può quindi lasciar ben sperare per il futuro.

Un futuro che nell’immediato parla di calciomercato, di una dirigenza che lavora senza sosta per concludere le ultimissime operazioni estive. Tra uscite (Arnautovic ma più probabilmente Correa) ed entrate, con il sogno legato a Federico Chiesa che resta vivo, in un angolo. Già in conferenza stampa prima della sfida poi pareggiata col Genoa, Simone Inzaghi aveva lamentato un malessere per alcune mancanze nella rosa dei campioni d’Italia.

La sua Inter, al momento, si ritrova intelligentemente rinforzata anche se in particolare in una zona del campo qualcosa dovrebbe muoversi in tempi brevi. L’allenatore piacentino è quindi pronto ad accogliere il nuovo difensore, richiesto a gran voce alla dirigenza di Viale della Liberazione. E così Marotta sta per stringere la presa e portare alla Pinetina il grande talento: è già spuntata la data.

Marotta ‘regala’ Palacio a Inzaghi: le ultime

La priorità per Simone Inzaghi è sempre stato un difensore centrale, in grado di risultare una pedina importante sia per il presente ma soprattutto anche per il futuro. Va infatti ricordato che il 30 giugno 2025 i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij scadranno ufficialmente: di rinnovo, al momento, non si parla minimamente.

Ecco perché l’acquisto di Tomas Palacios è una scelta ben definita che la dirigenza interista sta portando avanti e che ha intenzione di mettere nero su bianco il prima possibile. Il 21enne argentino è al centro dei pensieri di Marotta che starebbe accelerando per provare a far sbarcare il centrale già questa settimana a Milano, dandogli modo di ambientarsi già in vista della gara contro il Lecce. Viene riportato come all’affare starebbe lavorando in maniera diretta il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti.

L’ex capitano può avere un ruolo cruciale nell’approdo di Palacios in maglia nerazzurra, vista anche la sua grossa influenza sui connazionali argentini dimostrata nel corso degli anni. Ci sarà da attendere ma non ancora per molto. Finalmente Inzaghi avrà a disposizione la pedina tanto richiesta, un vice Bastoni, anche se il prescelto del tecnico piacentino era Hermoso.